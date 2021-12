Hanoi (VNA) – Les lettres et les arts sont la quintessence de la culture dont ils représentent un aspect aussi riche que sensible. Fort de ce constat, le Parti communiste du Vietnam invite les professionnels de la culture à instaurer un système de valeurs littéraires et artistiques qui allie tradition et modernité.

Le culte des rois Hùng est l’occasion pour les Vietnamiens de montrer leur attachement aux origines de leur identité culturelle et morale. Photo : thanhuytphcm.vn



Les lettres et les arts traduisent l’âme et le savoir-vivre d’une nation. La Commission centrale de propagande et d’éducation du Parti estime que pour s’assurer que les lettres et les arts favorisent l’épanouissement complet de la population, il faudrait instaurer un système composé de 10 valeurs: reflet de la réalité, créativité, humanité, identité nationale, conscience, aspiration à la beauté, divertissement, prévision, préservation, communication.

«Le Conseil central de théorie et de critique des lettres et des arts a pour vocation de veiller à former une relève qui défendra les belles valeurs de la nation et luttera énergiquement contre les prises de position contraires à la culture et à l’éthique des Vietnamiens», affirme Nguyên Trong Nghia, chef de la Commission centrale de propagande et d’éducation du Parti communiste vietnamien.



Si la vérité, la bonté et la beauté sont les idéaux vers lesquels tendent les écrivains et les artistes du monde entier, ceux du Vietnam ont besoin de valeurs supplémentaires, déclare Nguyên Thê Ky, président du Conseil central de théorie et de critique des lettres et des arts.

«Puisant leurs origines dans les milliers d’années d’histoire du Vietnam, les lettres et les arts ont été construits sur un système de valeurs qui se complète au fil du temps. A mon avis, toute œuvre littéraire et artistique doit en premier lieu refléter la réalité de la vie, du pays et de sa population. Mais grâce aux symboles qu’il crée, l’écrivain ou l’artiste peut aussi rendre vivante une réalité vieille de plusieurs centaines d’années et de ce fait, contribuer à inculquer le patriotisme au public», affirme-t-il.

La culture vietnamienne est une culture riche, diversifiée, empreinte d’identité culturelle et unie dans la diversité. Photo: daidoanket.vn



Les lettres et les arts que souhaite promouvoir la Commission centrale de propagande et d’éducation du Parti doivent inciter les Vietnamiens à se perfectionner sur le plan physique comme sur le plan moral, à devenir toujours plus créatifs et à faire preuve de responsabilité citoyenne et sociale. Selon le cinéaste Dang Nhât Minh, pour atteindre cet objectif, chaque filière artistique doit prendre ses propres initiatives.

«Chaque forme d’art doit avoir des valeurs qui lui sont propres et c’est à chaque association d’artistes, que ce soit de théâtre, de beaux-arts, de musique, ou de cinéma… de les définir», estime-t-il.

La plus noble mission des lettres et des arts consiste à éveiller la compassion et l’amour d’autrui, déclare le professeur Hô Si Quy, de l’Académie des sciences sociales du Vietnam.

«Le système de valeurs littéraires et artistiques que nous sommes en train d’instaurer doit permettre de guider les écrivains et les artistes sur la voie de la création. Que chacune de leurs œuvres soit mise au service du peuple et de la Patrie», souligne-t-il.

Le pays est entré dans une nouvelle période de développement, les lettres et les arts doivent suivre. Mais quelle que soit leur évolution, le leitmotiv reste le mêmes: hériter des valeurs traditionnelles et de l’identité nationale tout en assimilant de manière sélective la quintessence de la culture mondiale. – VOV/VNA