L'Université des sciences et technologies de Hanoï. Photo: Hust.edu.vn

Hanoï (VNA) - L'organisation britannique Quacquarelli Symonds (QS) a annoncé le 6 avril son classement mondial des universités 2022 par discipline.

Selon le classement QS World University Ranking 2022 par discipline, l'Université nationale de Hanoï continue d'améliorer sa position dans des disciplines clés tels qu'informatique et systèmes d'information (dans le groupe 501-550) ; ingénierie - mécanique, aéronautique et fabrication (451-500); mathématiques (351-400); physique et astronomie (451-500); études de commerce et de gestion (451-500); génie électrique et électronique (451-500).

L'Université des sciences et technologies de Hanoï compte cinq disciplines classées que sont génie électrique et électronique (301-350); ingénierie - mécanique, aéronautique et fabrication (301-350); informatique et systèmes d'information (401-450); mathématiques (351-400); science des matériaux (401-410).

L'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville. Photo: vnuhcm.edu.vn

L'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville compte sept disciplines classées : linguistique moderne (251-300) ; génie électrique et électronique (301-350) ; ingénierie - chimie (351-400) ; informatique et systèmes d'information (401-450) ; mathématiques (401-450) ; chimie (601-630) et enfin, génie pétrolier (passant du groupe 101-150 en 2021 au groupe 51-100 en 2022).

Les QS World University Rankings by Subject, compilés par les analystes mondiaux de l'enseignement supérieur QS Quacquarelli Symonds, fournissent une analyse comparative indépendante sur les performances de 15.200 programmes universitaires individuels, suivis par les étudiants de 1.543 universités dans 88 pays et territoires à travers le monde, dans 51 disciplines académiques et cinq grands domaines facultaires. -VNA