Photo d'illustration: thanhnien.vn



Hanoï (VNA) - Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales prévoit d'attribuer des relevés d'emploi électroniques aux personnes en âge de travailler de plus de 15 ans, lorsqu'elles s'engagent sur le marché du travail.



Le vice-ministre Le Van Thanh a précisé que le ministère avait chargé le Département de l'emploi la mission de diriger l'élaboration des relevés d'emploi électroniques. Il s'agit d'une base de données sur la main-d'œuvre liée à la base de données nationale. Sur la base de ce fichier, les agents gestionnaires pourront facilement effectuer des politiques de formation, de soutien aux travailleurs et d'équilibre entre offre et demande.



Le directeur du Département de l’emploi, Vu Trong Binh, a déclaré que ce type de dossier contiendrait des informations sur l'ensemble du processus de travail, la capacité et la mobilité de tous les travailleurs sur le marché. Les informations seront transformées en codes QR.



Il a noté que les relevés d'emploi électroniques contribueraient à améliorer la transparence du marché du travail, dont le recrutement et les contrats du travail ainsi que la gestion des autorités.



En outre, les informations sur les travailleurs seront mises à jour sur le système, permettant aux entreprises de trouver une offre de main-d'œuvre et aux demandeurs d'emploi d'accéder à des employeurs appropriés.



Sur la base de ces données, les agences gestionnaire de l'État peuvent également faire des prévisions sur le marché du travail afin d'élaborer des plans de développement socio-économique tandis que les programmes d'éducation et de formation peuvent être conçus sur la demande du marché, a-t-il ajouté. -VNA