Hanoi (VNA) – Les transporteurs aériens gagnent progressivement des passagers sur les liaisons internationales depuis le 15 mars, date à laquelle le Vietnam a officiellement rouvert ses frontières au tourisme international dans la nouvelle normalité.

Les compagnies aériennes ont enregistré une hausse du trafic après la reprise des activités touristiques dans les conditions de la nouvelle normalité. Photo : VNA

Les compagnies aériennes vietnamiennes ont indiqué avoir enregistré un taux de réservation de 60 - 80% sur les vols internationaux vers le Vietnam jusqu’en septembre, notamment en provenance de la République de Corée et du Japon.

Elles se préparent à une forte hausse des besoins de déplacement lors des jours fériés à l’occasion de la Fête des rois fondateurs Hùng (10 avril), de l’anniversaire de la libération du Sud et de la Journée internationale du travail (30 avril et 1er mai), en étoffant leur offre de sièges.

Vietnam Airlines Group comprenant Vietnam Airlines, Pacific Airlines et VASCO fournira un total de près de 750.000 sièges, soit près de 4.000 vols sur les routes aériennes nationales et internationales durant ces périodes de grands départs.

Vietnam Airlines augmentera la fréquence des vols sur l’ensemble des routes internationales existantes et nouvelles telles que Hanoi, Hô Chi Minh-Ville – Delhi (Inde) ; Dà Nang, Nha Trang et Phu Quôc – Singapour à partir du 15 avril 2022.

Depuis le Vietnam, Vietjet a également repris la majorité de ses services internationaux pré-épidémie et a même ajouté plus de fréquences de vols à tous ses services internationaux existants vers l’Asie du Sud-Est (Singapour, Indonésie, Thaïlande, etc.), l’Asie du Nord-Est (Japon, République de Corée, Taïwan, etc.) et bientôt en Inde et au-delà.

Le Vietnam a officiellement repris 15 mars ses activités touristiques dans les conditions de la nouvelle normalité, une nouvelle étape pour relancer un secteur après un hiatus dévastateur de deux ans en raison de l’épidémie de Covid-19. – VNA