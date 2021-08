L'ambassadeur vietnamien à Singapour, Mai Phuoc Dung. Photo : VNA

Singapour (VNA) - Le webinaire ayant pour thème "Transferts économiques et opportunités pour les industries vietnamiennes" s’est tenu le 5 août sous l’égide de la Fédération des entreprises de Singapour (SBF), attirant près de 300 participants venus de Singapour, du Vietnam, de Hong Kong (Chine), des États-Unis et de l’Europe, dans le cadre deFYIstival The ASEAN Edition.

S'exprimant lors de cet évènement, l'ambassadeur vietnamien à Singapour, Mai Phuoc Dung, a affirmé que bien que la situation de l'épidémie de COVID-19 soit encore très compliquée, ce premier semestre de cette année, l'économie vietnamienne a connu une croissance de 5,64%.

Le Vietnam privilégie l'attraction de projets dans les domaines de la haute technologie, de l'innovation, de la recherche et du développement ; de projets liés à la promotion de l'économie numérique et contribuant activement au développement socio-économique durable, a-t-il estimé.

Le Vietnam apprécie toujours les partenaires venus de Singapour en termes de capacité financière, de technologie et de niveau de gestion. L'ambassadeur a également déclaré que le Vietnam et Singapour devaient promouvoir la coopération dans des domaines où les deux parties disposent d'atouts, par exemple hautes technologies, infrastructures et logistique, solutions urbaines (villes intelligentes), énergie, notamment renouvelables, technologie financière (fintech), santé et éducation, et surtout coopération entre startups vietnamiennes et entreprises et institutions financières singapouriennes.

Photo d'illustration : VNA

Présent du séminaire, Terrence Oh, représentant de Western Union (WUBS) s'attend à ce que ces 5 prochaines années, les secteurs et les industries en croissance rapide au Vietnam soient les produits de haute technologie, les équipements de transport, les équipements électroniques... En revanche, l'exploitation du pétrole et de gaz naturel, l'industrie des pâtes et papiers, les minéraux non métalliques... connaîtront une lente croissance.

Selon Nguyen Xuan Thanh, représentant de la Standard Chartered Bank au Vietnam, l'intégration économique, l'ouverture et les sources d'investissement direct étranger (IDE) sont les facteurs qui ont aidé le Vietnam à devenir l'une des économies les plus ouvertes au monde en 2019 (selon l'évaluation de la Banque mondiale), après Singapour et devant la Malaisie, la Thaïlande...

L'intégration économique continue d'être un facteur important dans la stratégie de développement à long terme du Vietnam. Le gouvernement vietnamien essaie d'exploiter l'évolution des chaînes d'approvisionnement mondiales pour attirer les IDE, moderniser et améliorer ses secteurs industriels.

Lors du webinaire, les participants ont écouté des représentants de la SBF présenter leurs expériences dans l'exploitation des avantages et des intérêts des accords de libre-échange. Ils ont aussi écouté un représentant de YCH Group présenter le projet "Super-port du Vietnam", mis en œuvre par YCH dans la province de Vinh Phuc au Nord. -VNA