Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’importation des 17 trains de la ligne de métro n°1 de Hô Chi Minh-Ville, Bên Thành - Suôi Tiên, devrait être achevée ce mois-ci.

Le premier wagon du train n°12 de la ligne de métro n°1 de Hô Chi Minh-Ville, Bên Thành - Suôi Tiên arrive à destination. Photo : VNA

Deux trains, les numéros 12 et 13, ont été déchargés au port de Khanh Hoi le 11 mars, tandis que les quatre derniers devraient arriver au port plus tard ce mois-ci.

Hoàng Mai Trung, directeur adjoint du conseil de gestion du projet relevant de l’Autorité de gestion des chemins de fer urbains de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu’en tant qu’investisseur, l’autorité continuera de se coordonner avec les entrepreneurs et les parties concernées pour importer les 17 trains afin que la ligne de métro n°1 puisse opérationnel fin 2023.

L’importation dans les délais aidera à accélérer la préparation des systèmes techniques pour l’essai de la ligne, a-t-il indiqué.

Dans la première phase, la ligne utilisera des trains à trois voitures fabriqués au Japon. Chaque train, long de 61,5 mètres, peut transporter 930 passagers et rouler à 110 km/h sur les tronçons aériens et à 80 km/h sur les souterrains.

Le premier wagon du train n°12 a été transporté par un super camion. Photo : VNA

Près de 89% des travaux du projet ont été achevés à ce jour.

La ligne de métro n°1, longue de près de 20 km, a un investissement total de plus de 43,7 billions de dôngs (1,9 milliard de dollars) et se compose de trois stations souterraines et de 11 stations surélevées.

Elle devait initialement s’achever fin 2021 et être mise en exploitation commerciale en 2022, mais a ensuite été retardée en raison de l’impact de l’épidémie de Covid-19 et des problèmes liés aux procédures. – VNA