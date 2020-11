Hanoi (VNA) - De janvier à septembre, les exportations vietnamiennes vers le marché ukrainien se sont établies à 200,52 millions de dollars.

Les téléphones arrivent en tête parmi les produits d'exportation du Vietnam vers l'Ukraine. Photo: Baodautu

De janvier à septembre, les exportations vietnamiennes vers le marché ukrainien se sont établies à 200,52 millions de dollars ( 12,1% en un an), selon des données préliminaires du Département général des Douanes.Le Vietnam exporte en Ukraine thé; téléphones et accessoires; machines-outils et pièces de rechange; produits en plastique; poivre, riz, caoutchouc, fruits, café... Les téléphones et accessoires arrivent en tête avec 95,47 millions de dollars ( 2%). Viennent ensuite les produits aquatiques (20,16 millions de dollars, 8,7%) et les ordinateurs, produits électroniques et composants (12,44 millions, 28,2%).A noter qu’en 9 mois, les exportations de machines-outils et pièces de rechange ont fortement augmenté, de 127,5%, pour s’établir à 5,49 millions de dollars.En général, les exportations vers l'Ukraine ont augmenté par rapport à la même période de l'an dernier notamment noix de cajou, 16%; textile-habillement, 34%; produits en plastique 56,5%; riz, 39,5%.Pour augmenter les exportations vers ce marché, les entreprises vietnamiennes doivent renforcer leurs activités de promotion du commerce pour trouver des clients et élargir les marchés, limiter les exportations de produits bruts et augmenter l'exportation de produits transformés.- CPV/VNA