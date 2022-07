Modèle de tambour de bronze de Dong Son à l'exposition “The World of Sky Discs”. Photo : VNA



Berlin (VNA) – Un modèle de tambour de bronze de Dong Son du Vietnam sera présenté lors de l’exposition “The World of Sky Discs” en Allemagne, a-t-on appris lors d’une conférence de presse donnée le 15 juillet dans le Land de Saxe-Anhalt, en Allemagne.



Cette conférence de presse a été organisée par les archéologues allemands Dominique Görlitz et Kai Helge Wirth. Selon eux, les tambours de bronze de Dong Son contiennent des informations importantes, présentant de nombreuses similitudes avec des "Disques du Ciel" de différentes parties du monde, dont le disque céleste de Nebra – ancienne représentation du ciel.

Le Dr Dominique Görlitz (à gauche) et le Dr Kai Helge Wirth. Photo : VNA



Lors de la conférence de presse, Nguyen Thu Hang, deuxième secrétaire de l’ambassade du Vietnam en Allemagne, s’est déclarée très fière de la présentation d’un modèle de tambour de bronze de Dong Son lors de l’exposition “The World of Sky Discs”.



A ce jour, plus de 500 tambours de bronze de Dong Son ont été retrouvés au Vietnam et sont exposés dans de nombreux musées dans le pays.-VNA