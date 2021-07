Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des membres de l'équipe nationale de football masculin. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 13 juillet une séance de travail avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, rencontré des athlètes modèles et la délégation sportive vietnamienne avant de leur départ pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 au Japon.

Des athlètes ont exprimé leur souhait de recevoir davantage les investissements en matière d’installations et d’équipements d'entraînement pour continuer à améliorer leurs performances. Les athlètes participant aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont promis de se conformer strictement aux règlements du comité d'organisation et à la discipline de la délégation sportive du Vietnam, tout en respectant les mesures de lutte contre le COVID-19 et réalisant de grands exploits.

S'exprimant à la séance de travail, le Premier ministre Pham Minh a clairement indiqué que le mouvement de pratiquer l'entraînement physique et les sports et d’améliorer la santé communautaire était une grande politique du Parti et de l’État. C'est aussi un contenu dans la Stratégie de développement humain du Vietnam.



Le chef du gouvernement a exprimé sa fierté devant les réalisations obtenues par les sports du Vietnam ces dernières années. Le mouvement de pratiquer l'entraînement physique et les sports devient de plus en plus populaire, fort et efficace. L'entraînement physique et les sports en faveur des personnes handicapées sont aussi renforcés. Les sports de haut niveau obtiennent des résultats impressionnants.

De nombreux sports comme le football masculin, le football féminin, le tir, les arts martiaux, la gymnastique... s'affirment peu à peu sur la scène régionale et internationale.

Les réalisations sportives ont encouragé tous les peuples à faire du sport et montré également la volonté, l'énergie et les qualités du peuple vietnamien, contribuant à affirmer le rôle, la position, le prestige et le potentiel du pays.

A cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a offert des cadeaux aux athlètes modèles et a décerné le satisfecit du Premier ministre à l'équipe nationale de football masculin. -VNA