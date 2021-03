Hanoi (VNA) – La pandémie de COVID-19 a impacté l’ensemble des secteurs de la société. C’est le cas des sportifs de haut niveau qui n’ont pas pu s’entraîner normalement. Malgré cela, ils se tiennent prêts pour les grands événements de 2021, dont les JO de Tokyo et les SEA Games 31.

La crise sanitaire a bouleversé le calendrier sportif de 2020. "Il y avait des moments où je pensais que je ne serais jamais autorisé à retourner à la piscine et que je devrais abandonner ma carrière sportive", a confié le jeune nageur Nguyên Huu Kim Son.Cette angoisse est survenue lorsque Dà Nang (Centre), la ville où le prodige de la natation s’entraîne, a décidé de mettre en place des mesures strictes pour contenir l’épidémie de COVID-19 entre fin juillet et fin août 2020.En conséquence, Kim Son et beaucoup d’autres nageurs n’ont pas pu s’exercer bien que leur centre d’entraînement soit situé à seulement quelques centaines de mètres de leur dortoir.Se montrer performantC’était la première fois qu’il ne nageait pas tous les jours : "Je ne supporte pas de ne pas nager tous les jours. Parfois, je me sens comme une loutre, nager dans l’eau est pour moi plus familier que de vivre sur terre", a-t-il confié.Le nageur craignait que les entraînements et les compétitions soient annulés pour très longtemps. Le calvaire et les longues journées de pratique sur terre se sont finalement terminés lorsque Dà Nang a progressivement assoupli les règles de distanciation sociale fin août.Sans plus attendre, il fallait se préparer aux Championnats nationaux de natation qui se sont disputés du 16 au 21 octobre 2020 à Hô Chi Minh-Ville.Bien qu’ils n’aient eu que quatre semaines pour se préparer à la compétition, Kim Son et ses coéquipiers ont réalisé de très belles performances lors de cet événement. Ainsi, le jeune prodige a remporté une médaille d’or individuelle et deux médailles d’or en équipe. Mieux encore, il a battu son meilleur temps individuel, ce qui promet de bons résultats dans les compétitions internationales à venir.D’autres nageurs de Dà Nang, dont Hoàng Quy Phuoc et Ngô Dinh Chuyên, ont également empoché plusieurs médailles d’or dans différentes catégories.

Le boxeur Nguyên Van Duong a décroché sa qualification pour les JO de Tokyo. Photo : VNA

Grâce à sa performance dans la catégorie poids plume (52-57 kg) lors des éliminatoires olympiques pour la région Asie-Pacifique tenus en mars 2020 en Jordanie, Nguyên Van Duong est devenu le premier boxeur vietnamien à se qualifier pour les Jeux olympiques (JO) depuis 32 ans.Mais cet événement prestigieux fut reporté à cause de l’épidémie de COVID-19, créant une grande frustration chez le champion : "C’est vraiment décevant car c’est un exploit auquel je ne pouvais même pas imaginer il y a seulement un an".Malgré ce report, le jeune boxeur doit se tenir prêt pour un calendrier chargé en 2021 : les JO sont programmés du 23 juillet au 2 août 2021 et les 31es Jeux de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) se dérouleront du 21 novembre au 2 décembre dans son pays, le Vietnam."Je pense que je ne suis pas le seul à faire face à des difficultés pendant cette période, les boxeurs d’autres pays n’ont pas pu s’entraîner dans un environnement idéal tout au long de l’année écoulée non plus", a déclaré Nguyên Van Duong. Et d’ajouter : "Le plus important maintenant, c’est que mon billet pour les JO est toujours valide. Et je m’entraîne durement afin d’être prêt lorsque la reprise des grandes compétitions aura sonnée".Préparer du mieux possiblePour l’heure, toutes les sélections nationales intensifient leurs entraînements afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles aux SEA Games 31 et aux 11es Jeux d’Asie du Sud-Est handisport (ASEAN Para Games 11) qui auront lieu fin 2021 au Vietnam.La Fédération vietnamienne de tir a élaboré un plan pour les tournois internationaux ainsi que la liste des sportifs sélectionnés pour les SEA Games 31. Le comité d’entraînement a organisé plusieurs tournois nationaux afin de créer des occasions de compétition entre les meilleurs éléments.En escrime, les sportifs continuent de s’entraîner régulièrement. Phùng Lê Quang, en charge de cette discipline, a souligné que les préparatifs des entraînements sur des installations aux normes internationales ont été planifiés et mis en œuvre rapidement.Selon un représentant du taekwondo, son équipe s’efforcera d’atteindre le meilleur aux SEA Games 31 et de défendre sa troisième place décrochée aux SEA Games 30.Pour sa part, le président de l’Association des sports électroniques et récréatifs du Vietnam, Nguyên Xuân Cuong, a déclaré que l’association avait travaillé avec d’autres pays de la région pour parvenir à un consensus dans la sélection des disciplines de compétition, créant un effet positif et une atmosphère de fair-play.D’après le chef adjoint du Département des sports de haut niveau 1, relevant du Département général de l’éducation physique et des sports, Nguyên Kim Lan, les sportifs sont prêts à participer aux SEA Games 31. Les responsables du Département général collaborent étroitement avec les localités pour préparer au mieux l’évènement. – CVN/VNA