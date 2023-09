Hanoi (VNA) – Le Département de l’agriculture et du développement rural de Hanoi et le Comité populaire de l’arrondissement de Hà Dông ont co-organisé jeudi 28 septembre à Hà Dông une Semaine de consultation, de présentation et de la promotion pour les spécialités locales, les villages de métiers et les produits agricoles et aliments sains 2023.

Le programme OCOP met l’accent sur la promotion des produits et services agricoles en se basant sur les atouts locaux et en y associant la participation des secteurs privés et des coopératives. Photo: VNA



Le directeur adjoint du Département de l’agriculture et du développement rural de Hanoi, Ta Van Tuong, a déclaré que cet événement aide les acteurs du secteur des produits OCOP (À chaque commune son produit) de Hanoi et d’autres localités du pays à se créer un réseautage, à présenter leur marque et à faire la promotion de leurs produits.Ce rendez-vous réunira jusqu’au 2 octobre plus de 50 stands avec un bon millier de produits OCOP de Hanoi et de 17 provinves et villes - Thanh Haa, Nghê An, Tuyên Quang, Thai Nguyên, Quang Ngai, Quang Nam, Khanh Hoa, Phu Yên, Hà Giang, Yên Bai, Hung Yên, Quang Ninh, Hoa Binh, Hà Nam, Hô Chi Minh-Ville, Lào Cai et Phu Tho.Rien ne manque : sauce de poisson de la marque Ba Lang de Thanh Hoa, fruits de mer de Quang Ninh, pousses de bambou, vermicelles, champignons et cacahuètes rouges de Tuyên Quang, gateaux de riz gluant, riz gluant noir, gâteaux spéciaux de Hoa Binh, choux, chayotes, légumes pour la consommation royale de Lào Cai, miel de fleur de longane et longanes de Hung Yên.La Semaine de consultation, de présentation et de la promotion pour les spécialités locales, les villages de métiers et les produits agricoles et aliments sains 2023 devra contribuer à l’amélioration de la productivité, de la qualité des produits, des capacités des acteurs ainsi qu’à une meilleure connaissance des consommateurs de produits OCOP, a ajouté Ta Van Tuong. – VNA