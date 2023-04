Photo illustrée: thanhnien.vn Photo illustrée: thanhnien.vn

Hanoi (VNA) - Des investissements plus importants dans la transformation des sous-produits du poisson tra (pangasius) seront un moyen pour le Vietnam d'optimiser leur énorme potentiel et leurs valeurs dans ce secteur en expansion, selon des experts.Les statistiques ont montré que chaque année, l'aquaculture fournit 4,5 à 5 millions de tonnes de matières premières pour la transformation aquatique. Dans le secteur du pangasius, 60% à 70% des matières utilisées pour la transformation des filets deviennent des sous-produits.Tran Dinh Luan, directeur du Département général de l’aquaculture, fait savoir que les sous-produits, notamment la tête, les os, les nageoires, la peau et les organes, sont une source de matières qui peuvent promouvoir la valeur ajoutée pour le secteur du poisson tra.Par exemple, la peau crue est souvent vendue à 3.000 dongs (0,13 dollar) le kilo. Cependant, le prix du collagène et de la gélatine fabriqués à partir de celle-ci est 1.000 fois plus élevé, à environ 3 millions de dongs le kilo, explique Doan Toi, directeur général de la compagnie Nam Viet Corporation (Navico).Début avril, Navico et son partenaire sud-coréen ont lancé une usine de 7 millions de dollars produisant du collagène et de la gélatine à partir de peau de poisson, avec une capacité de traitement de 780 tonnes de matières par an. Dans les deuxième et troisième phases, la capacité de l'usine devrait atteindre 1.200 et 2.400 tonnes par an.Il s'agit de la première usine capable de produire du peptide de collagène au Vietnam. Navico s'attend à 1,5 million de dollars de profit dans la première phase. À ce jour, l'usine a reçu des commandes de 15 clients.Comme Navico, Vinh Hoan Corporation, dans la province de Dong Thap (delta du Mékong), s'est engagée dans la production de collagène et de gélatine à partir de peau de poisson, ce qui a contribué à hauteur de 10% au bénéfice global de l'entreprise.Pendant ce temps, Asia Fish Oil Corporation dans la province de Dong Thap a réussi à produire de l'huile de poisson à partir de graisses de tra, avec une capacité annuelle de traitement de 400 tonnes de matières. L'entreprise a également transformé d'autres sous-produits du poisson tra en engrais organiques et en aliments pour animaux.Tran Dinh Luan, directeur du Département général de l’aquaculture, conseille aux entreprises d'investir davantage dans la technologie, en améliorant l'efficacité économique dans la transformation des produits à haute valeur ajoutée, tout en tirant pleinement parti des politiques du gouvernement pour encourager le développement du secteur de la transformation, se dirigeant vers une économie circulaire dans le secteur de la pêche.Huynh Minh Tuan, vice-président du Comité populaire de Dong Thap, déclare que la province encourage toujours les entreprises locales à rénover leur traitement du poisson tra vers une plus grande valeur ajoutée, visant à tirer le meilleur parti des sous-produits et à contribuer à la croissance de ce secteur d'un milliard de dollars.Les données de l'Association vietnamienne des producteurs et exportateurs des produits aquatiques (VASEP) ont montré qu'au cours des deux premiers mois de cette année, les revenus des exportationx aquatiques ont dépassé 1,1 milliard de dollars, en baisse de 26% sur un an, les exportations de poisson tra chutant de 38% à 240 millions de dollars.Cependant, l'industrie du pangasius devra surmonter des difficultés et redevenir rentable au troisième trimestre de cette année, car la demande devrait se redresser à partir du troisième trimestre, à mesure que les événements festifs de fin d'année approchent et que le marché chinois s'ouvre. -VNA