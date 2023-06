L'’ancienne prison Hoa Lo attire bon nombre de visiteurs. Photo: VNA L'’ancienne prison Hoa Lo attire bon nombre de visiteurs. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Selon le Service municipal de la culture et des sports de Hanoi, depuis le début de l'année, les sites historiques de la capitale ont accueilli près de 1,7 million de visiteurs, soit une forte augmentation par rapport à la même période l'an dernier.

Ils sont entre autres le Temple Ngoc Son, les lieux de la résistance révolutionnaire au 5D rue Ham Long, 48 rue Hang Ngang, 90 rue Tho Nhuom, l’ancienne prison Hoa Lo, le Temple de la Littérature Quoc Tu Giam. Le chiffre d'affaires de ces sites était de 3 fois supérieur à la même période de 2022, et de 25% supérieur au plan de 2023.

De nombreuses activités culturelles y sont organisées pour promouvoir leurs valeurs et créer de l'attractivité. Dans le site de l'ancienne prison Hoa Lo se déroulent régulièrement des expositions et séances d'échange. Le Centre d'activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature Quoc Tu Giam coopère avec des organisations et des particuliers pour organiser la Fête du Printemps, le lancement de l'espace créatif...

La comédie Kyogen «Bon San» et l'exposition de masques traditionnels japonais Nohgaku s’y sont tenues avec le soutien de l'ambassade du Japon au Vietnam. Sans oublier la remise des prix pour les étudiants ayant d'excellents résultats scolaires, en collaboration avec le Land de Hesse de l'Allemagne.

Le Musée de Hanoi propose des expositions thématiques, tout en recevant des objets offerts par des organismes ou des particuliers. Il effectue également la numérisation des images des Trésors nationaux nouvellement reconnus.

Le directeur du Service de la culture et des sports de Hanoi, Do Dinh Hong, a déclaré que d'ici la fin de l'année, les sites continueront d'organiser des expositions, des activités culturelles et artistiques afin de créer des points forts attirant davantage les visiteurs. Le Temple de la Littérature Quoc Tu Giam devrait mettre en place un programme de visites nocturnes, sans oublier de préparer un espace de promenade aux alentours. -VNA