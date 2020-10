Hanoi (VNA) – Vietnam Airlines a annoncé lundi 19 octobre une politique d’échange gratuit de billets d’avion pour les passagers des vols en lien avec Vinh, Huê et Dông Hoi (Centre) et de franchise de bagages pour ceux à destination de ces trois localités.

Vietnam Airlines Group transporte gracieusement des secours pour envoyer aux sinistrés des inondations. Source: VNA

Sa nouvelle politique a été mise en place pour créer les conditions favorables permettant aux passagers désireux d’acheminer des secours tels que des articles de première nécessité, des vivres pour venir en aide aux compatriotes du Centre durement touchés par des inondations.Vietnam Airlines Group comprenant Vietnam Airlines, Pacific Airlines et Vasco, transportent gracieusement depuis dimanche 18 octobre des secours du Front de la Patrie, des comités populaires provinciaux et municipaux et de la Croix-Rouge du Vietnam pour envoyer aux sinistrés au Centre.Les récentes inondations dévatatrices ont laissé dans leur sillage un paysage de ruines et de désolation dans des provinces allant de Quang Binh à Thua Thiên-Huê. Le bilan s’est alourdi à 84 morts et 38 disparus à 18 heures le 18 octobre.Au moins, 12 autoroutes nationales et 17.409 m de routes locales ont été endommagées. A Quang Tri, un tronçon de voie ferrée entre la gare de Thanh Hà et la gare de Dông Hà a été submergé, forçant la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) à ajuter son plan de circulation des trains.La compagnie générale de la poste du Vietnam (Vietnam Post) a annoncé lundi 19 octobre l’exemption des frais de livraison des secours aux sinistrés à Quang Binh, Quang Tri, Quang Nam et Thua Thiên-Huê du 17 au 31 octobre 2020.Dimanche 18 octobre, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé de renforcer le secours et le règlement des conséquences des inondations et des glissements de terrain meurtriers dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre.Dans un télégramme officiel, il a demandé aux comités populaires provinciaux et aux ministères et services concernés de collaborer pour diriger le règlement des conséquences des crues et inondations, la recherche des disparus, les obsèques des victimes, les soins des blessés.Le chef du gouverment a recommandé aux localités de fournir tous les produits de première nécessité aux sinistrés, de continuer les contrôles et de réexaminer les zones à haut risque pour évacuer en temps utile leurs habitants.Il a chargé le ministère des Finances de fournir 5.000 tonnes de riz extraites des réserves nationales à cinq provinces centrales les plus durement touchées par les catastrophes naturelles. – VNA