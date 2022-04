Hanoi (VNA) – Un petit peu plus d’un mois avant les 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), du 12 au 23 mai prochain, le Vietnam, pays hôte, accélère ses préparatifs.

Dans un contexte de nouvelle normalité de la phase post-COVID-19, les SEA Games sont non seulement un événement sportif de l’ASEAN, mais aussi une activité d’échange entre les nations asiatiques du Sud-Est, a souligné Trân Duc Phân, directeur général adjoint du Département général de l’éducation physique et des sports.En particulier, il s’agit d’une bonne occasion pour que le pays hôte puisse faire preuve de responsabilités vis-à-vis de la communauté internationale, d’hospitalité et de désir de contribuer au développement commun de la région de l’ASEAN.L’événement devrait créer un terrain de jeu équitable vers une Asie du Sud-Est plus forte et permettre au Vietnam de promouvoir son peuple et sa culture.L’organisation de cet événement sportif en pleine situation épidémique constitue un défi de taille pour le Vietnam, a précisé M. Phân. Il a toutefois ajouté que le pays est prêt à organiser un SEA Games sous le signe de la sûreté.Assurer la lutte contre le COVID-19En parallèle des préparatifs concernant les infrastructures, le Vietnam a minutieusement planifié la prévention ainsi que le contrôle de l’épidémie de COVID-19, la priorité absolue étant d’assurer la sécurité des participants, entraîneurs, sportifs, arbitres et officiels…

Vue de la réunion du sous-comité médical et antidopage des SEA Games 31. Photo : VNA

Trois semaines avant les SEA Games, les délégations sportives doivent fournir un rapport de santé au comité d’organisation. Chaque délégation doit en effet désigner au préalable un responsable médical.Pendant les Jeux, si un sportif est testé positif au coronavirus, cet individu sera mis en quarantaine dans un hôtel ou un établissement médical et cette discipline se poursuivra comme d’habitude. Les hôpitaux locaux seront chargés de se coordonner avec le comité d’organisation pour surveiller l’état de santé et le traitement des malades.D’après Nguyên Van Phu, du sous-comité de santé et de d’antidopage des SEA Games 31, conformément à la réglementation en vigueur du gouvernement vietnamien, les délégations venant au Vietnam pour assister aux SEA Games 31 ne subiront pas de quarantaine médicale. "Cependant, les délégations et leurs membres doivent respecter et suivre l’itinéraire préalablement enregistré. Toutes les délégations fonctionnent selon le modèle de bulle fermée que les championnats de football asiatiques appliquent à l’heure actuelle", a-t-il expliqué.Des directives spécifiques sur la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre le COVID-19 seront publiées par le sous-comité de santé et d’antidopage dès que possible sur le site officiel des SEA Games 31.Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront à Hanoï et dans 11 villes et provinces du Nord.Ils comprendront 40 disciplines sportives avec 526 épreuves et devraient attirer environ 10.000 participants.* Les derniers préparatifs de HanoïLa capitale Hanoï accueillera 18 compétitions dans le cadre des SEA Games 31.Jusqu’à présent, 15 projets d’ouvrages pour la compétition et l’entraînement, gérés par le Service municipal de la culture et des sports, sont en phase finale de rénovation avec un investissement de près de 1.000 milliards de dôngs.En outre, le comité d’organisation accélère les préparatifs destinés aux cérémonies d’ouverture et de clôture, à la logistique ainsi qu’aux communications et à la santé, notamment.La cérémonie de lancement du programme "Hanoï, compte à rebours 31 jours jusqu’aux SEA Games 31" aura lieu le 11 avril. – CVN/VNA