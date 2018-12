Kim Højlund Christensen, ambassadeur du Danemark au Vietnam (gauche), et Tran Hong Ha, ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, remettent des prix à des lauréats du concours. Photo : petrotimes.vn

Hanoï (VNA) - Le 7 décembre à Hanoï, l'ambassade du Danemark, en collaboration avec l'Association d'amitié Vietnam-Danemark, a annoncé les résultats du concours national de peinture "Le Danemark dans vos yeux 2018" (en anglais: Denmark in Your Eyes).



L’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Kim Højlund Christensen, s’est déclaré impressionné par la créativité des enfants participant au concours. Selon lui, leurs œuvres étaient imaginatives et inspirantes, véhiculant des messages très forts sur la protection de l'environnement. Le concours a également réuni les deux pays dans la bataille pour la protection de l'environnement.



Ayant pour thème “Rêves verts” (en anglais: Green Dreams), l’édition de cette année a exploré la créativité et la perception des jeunes concurrents du défi environnemental actuel. Ils ont partagé leur message de protection de l'environnement à travers des peintures colorées et imaginatives.



Deux mois dès son lancement, le concours a reçu plus de 4.100 inscriptions venues d'une centaine d'écoles et ateliers d’art situés dans 28 villes et provinces du pays. Le concours a enregistré le plus grand nombre d'inscriptions jamais constaté.



Le jury a choisi 64 prix dont un prix spécial, deux premiers prix, trois 2e prix, six 3e prix, 50 prix d’encouragement et deux prix pour les collectifs. Nguyen Ngoc Khue (élève de CE2 de l'école primaire de la technologie éducative de Hanoï) est le titulaire du prix spécial du concours, avec une œuvre intitulée “Vélo de famille”. -VNA