Hanoi (VNA) – Le vice-ministre de l’Education et de la Formation Nguyên Huu Dô, venu lundi 12 août à l’aéroport international de Nôi Bài pour accueillir les élèves vietnamiens de retour après les 31es Olympiades internationales d’informatique, s’est félicité de la qualité sans cesse améliorée de l’éducation vietnamienne.

Le vice-ministre de l’Education et de la Formation Nguyên Huu Dô (centre) fait un accueil triomphal à l’équipe vietnamienne de retour après les 31es Olympiades internationales d’informatique. Photo : MEF



Les 31es Olympiades internationales d’informatique, qui se sont déroulées du 4 au 11 août à Bakou en Azerbaïdjan, ont mis aux prises 327 candidats venus de 87 pays et territoires, dont quatre représentants vietnamiens.



L’équipe vietnamienne a décroché deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze, se positionnant à une honorable 4e place dans le classement final par nation, ensemble avec la République de Corée, derrière la Russie, la Chine et les États-Unis.

Les performances de l’équipe vietnamienne ont clôturé une saison des olympiades régionales et internationales réussies des élèves vietnamiens où 38 représentants sur les 38 ont remporé 9 médailles d’or, 19 d’argent, 9 de bronze et 1 certificat de mérite.



Ces résultats continuent d’affirmer la qualité de l’éducation et la position des élèves vietnamiens sur la scène intellectuelle internationale, montrent la bonne orientation du secteur de l’éducation, et affirment les efforts des écoles, des élèves et des enseignants impliqués dans la formation des élèves excellents, a-t-il indiqué. – VNA