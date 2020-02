Photo:The Jakarta Post



Jakarta (VNA) - Les réserves de change de l'Indonésie en janvier ont atteint 131,7 milliards de dollars, se rapprochant du niveau record de 131,9 enregistré en janvier 2018, soit une hausse de 2,5 milliards de dollars par rapport à la fin de l'année dernière, a rapporté le 7 février la Bank Indonesia (BI).

Elle a attribué la hausse aux revenus provenant de l'émission d'obligations internationales et de l'exportation du secteur gazo-pétrolier.

Dans un communiqué de presse, le porte-parole de la BI, Onny Widjanarko, a affirmé que les réserves actuelles sont suffisamment solides pour soutenir la résilience de l'économie indonésienne face à des facteurs externes et pour maintenir la stabilité du système financier et de la macroéconomie.



Andry Asmoro, économiste à la BI, a prévu que les réserves devraient atteindre de 130 à 135 milliards d'USD d'ici la fin de cette année. Toutefois, les risques de l’affaiblissement de la croissance mondiale en raison des guerres commerciales et des incertitudes géopolitiques, notamment la maladie respiratoire aiguë causée par le nouveau coronavirus, créeront des difficultés pour les exportations indonésiennes.

Récemment, la BI a injecté environ 25.000 milliards de roupies (1,82 milliard de dollars) sur le marché financier alors que les investisseurs tentaient de vider leurs actifs par crainte des pertes causées par l'épidémie à l'économie mondiale.

Le gouverneur de la BI, Perry Warjiyo, a déclaré le 5 février que la banque avait acheté des obligations gouvernementales pour stabiliser le marché et améliorer la liquidité. -VNA