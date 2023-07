L'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung. Photo: VNA

Rome (VNA) - Les relations Vietnam - Vatican ont connu de nouveaux progrès positifs ces dernières années , a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information à Rome, à l'occasion de la visite du président Vo Van Thuong au Vatican le 27 juillet.

Selon l'ambassadeur Duong Hai Hung, lors des rencontres entre le Pape François, les hauts dirigeants du Vatican et les dirigeants vietnamiens, le Vatican a apprécié le développement positif de ses relations avec le Vietnam et exprimé le souhait de promouvoir davantage les relations bilatérales dans les temps à venir.

Il a noté qu'à l'occasion du Noël et du Nouvel An 2023, les dirigeants de haut rang du Vietnam ont adressé pour la première fois des messages de félicitations au Pape François, et le Pape a, par l'intermédiaire de l'ambassadeur du Vietnam en Italie, transmis ses vœux de Noël et du Nouvel An aux dirigeants et au peuple vietnamiens.

Récemment, lors de la 10e réunion du Groupe de travail conjoint Vietnam-Vatican, les deux parties ont discuté et convenu des contenus de la réglementation du représentant permanent et du bureau de représentation permanent du Saint-Siège au Vietnam. C'est un résultat particulièrement important après 14 ans de négociations.

Il a ajouté que le Vietnam et le Vatican prenaient les dernières étapes pour approuver la réglementation, portant ainsi bientôt les relations bilatérales au niveau de représentant permanent dans le temps à venir.

Selon le diplomate, le Vatican est toujours disposé à organiser des échanges et des programmes de travail entre les délégations vietnamiennes et les agences compétentes du Saint-Siège. En juin, le vice-président du Conseil théorique du Comité central du Parti Pham Van Linh a rencontré des représentants du Vatican. Le Saint-Siège a également régulièrement envoyé ses représentants pour participer aux activités organisées par l'ambassade du Vietnam en Italie.

Lors de sa visite au Vatican, le président Vo Van Thuong rencontrera le Pape François et le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin.

L'ambassadeur Duong Hai Hung a estimé que le développement positif des relations Vietnam-Vatican au cours des dernières années était conforme aux souhaits et aux aspirations des deux parties.

En ce qui concerne le potentiel de coopération entre le Vietnam et le Vatican, l'ambassadeur a déclaré que les deux parties se préparaient activement à porter officiellement les relations au niveau du représentant permanent du Saint-Siège au Vietnam. Ce sera une nouvelle étape historique dans les relations bilatérales, une prémisse importante pour ouvrir une nouvelle phase où le potentiel de coopération entre le Vietnam et le Vatican sera exploité et promu.-VNA