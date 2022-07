L'ambassadeur du Laos au Vietnam Sengphet Houngboungnuang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les relations entre le Laos et le Vietnam deviennent une relation particulière, fidèle, pure et rare, un trésor inestimable ; une règle d'existence et de développement des deux pays ; un facteur décisif pour la victoire de la révolution dans chaque pays.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur du Laos au Vietnam Sengphet Houngboungnuang, lors d’une rencontre avec la presse portant sur les relations Vietnam-Laos et de nouvelles orientations des relations de coopération bilatérale dans le futur.

Actuellement, malgré les fluctuations de la situation régionale et mondiale, les relations entre les deux pays continuent d’être approfondies, apportant des avantages aux deux peuples, a-t-il estimé. Les deux pays se sont étroitement coordonnés lors de forums régionaux et internationaux. La coopération bilatérale dans l'économie, le commerce, l’investissement, l’éducation, la culture ... s’est continuellement développée.

Dans le domaine de l'investissement, les entreprises vietnamiennes jouent un rôle important et contribuent considérablement au développement socio-économique du Laos. Le Vietnam compte 417 projets d'investissement au Laos d'une valeur totale de 4,6 milliards de dollars. Le pays se classe actuellement 3e place parmi les 54 pays investissant au Laos, principalement dans l'agriculture, l'énergie, les minéraux et les services. Le commerce bilatéral s’est chiffré, au cours de 5 premiers mois de 2022, à 690 millions de dollars, en hausse de 21% sur un an.



A propos de la transition numérique, l’ambassadeur a estimé qu’au cours des dernières années, le Laos a profité de ses relations de coopération avec des pays pour développer la technologie numérique. Cependant, l’envergure de l'économie numérique du Laos reste encore modeste. Par conséquent, le Laos a besoin d’une assistance d’entreprises vietnamiennes pour qu’il puisse rattraper les autres pays de la région et du monde dans ce domaine.

Donnant des recommandations pour les entreprises vietnamiennes qui ont l'intention d'investir au Laos, le diplomate a souhaité que les investisseurs se concentrent sur les domaines de la culture et de l'élevage et de la transformation pour créer de la valeur ajoutée, augmenter la valeur des exportations vers les marchés étrangers, contribuant ainsi à créer l'emploi pour les travailleurs laos. -VNA