L'ambassadeur du Vietnam au Japon Pham Quang Hieu. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Japon Pham Quang Hieu a souligné le soutien du Japon au Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs de la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, vision à l'horizon 2050.

Ces derniers temps, le Vietnam et le Japon ont activement coopéré et se sont soutenus mutuellement dans la mise en œuvre des engagements internationaux en matière de croissance verte et ont obtenu de nombreux résultats fondamentaux, a déclaré Pham Quang Hieu, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Japon

Lors des forums multilatéraux et bilatéraux, les deux pays se sont engagés à se soutenir mutuellement et à participer aux mécanismes de dialogue et de coopération sur la transition énergétique tels que la Déclaration de partenariat pour la transition énergétique juste (JETP). Le Vietnam est le troisième pays après l’Afrique du Sud et l’Indonésie à adopter le JETP. Dans le cadre de la mise en œuvre du JETP, des partenaires ont convenu de mobiliser un montant initial de 15,5 milliards de dollars dans trois à cinq prochaines années pour répondre aux besoins du Vietnam en matière de transition énergétique juste. La Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC) a également engagé une aide de 300 millions de dollars par l'intermédiaire de Vietcombank pour mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable au Vietnam.

La compagnie aérienne de nouvelle génération Vietjet inaugure la ligne Hô Chi Minh-Ville - Osaka (Japon). Photo : VNA



En outre, le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie a annoncé poursuivre des soutiens financier et technique aux efforts de transition énergétique du Vietnam à travers l'Initiative de transition énergétique en Asie (AETI), en particulier l'introduction et l'utilisation de carburants à zéro émission tels que comme l'ammoniac, l'hydrogène, la biomasse.

À moyen et long terme, vers l'objectif 2030-2050, les deux pays disposent encore d'un énorme potentiel et doivent promouvoir leur coopération dans la transformation verte et énergétique, a proposé l’ambassadeur vietnamien.

Les investissements japonais représentent plus de16 % du total des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam, avec plus de 5 000 projets valides, cumulant de plus de 70 milliards de dollars, se concentrant principalement sur les domaines de l'industrie, de la fabrication, des infrastructures, de l'énergie, des services..., qui sont des secteurs essentiels de l'économie vietnamienne.

En outre, le Japon est un pays non seulement pionnier dans le développement de la technologie, de la science et de l'ingénierie, mais aussi possède également des atouts dans les infrastructures de transport, l'agriculture intelligente, l'environnement vert, les énergies renouvelables, l'énergie verte... Ce sont les domaines dans lesquels le Vietnam appelle à une coopération d’investissement, a ajouté le diplomate.

Lors de leurs interviews accordées à la VNA, des experts japonais ont souligné la signification des relations entre le Vietnam et le Japon.

Le professeur Go Ito de l’Université Meiji. Photo : VNA



Pour le Japon, les relations avec le Vietnam étaient très importantes, a affirmé le professeur Go Ito de l’Université Meiji. Il a proposé aux deux pays de renforcer leur coopération, notamment dans la politique, l’économie et la sécurité avant de souligner la nécessité de promouvoir les liens bilatéraux dans le cadre multilatéral, y compris ASEAN-Japon, l’ASEAN 3.

De son côté, le professeur et docteur Shiraishi Masaya, professeur émérite de l'Université Waseda et président de l'Association japonaise de l'étude sur le Vietnam, a déclaré qu'il existait de plus en plus d'opportunités de coopération entre le Japon et le Vietnam, non seulement dans le cadre bilatéral mais également multilatéral.

Le Vietnam est membre de l'ASEAN et un partenaire important dans les relations diplomatiques du Japon. Le Vietnam joue un rôle actif en tant qu’acteur de plus en plus important au sein de l’ASEAN. Selon le professeur Masaya, en prenant le cadre de l'ASEAN comme noyau, le Japon et le Vietnam sont entourés d'un cercle concentrique à plusieurs niveaux de relations multilatérales dans la région. Dans les temps à venir, à mesure que le Vietnam continue de se développer et que sa force nationale grandit, l'importance du Vietnam pour le Japon augmentera, a-t-il ajouté.