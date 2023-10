L'ambassadeur Hoang Sy Cuong a présenté ses lettres de créance au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Photo: VNA L'ambassadeur Hoang Sy Cuong a présenté ses lettres de créance au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Sy Cuong, a officiellement présenté ses lettres de créance au président sud-africain Cyril Ramaphosa, le 3 octobre à Pretoria.L'ambassadeur Hoang Sy Cuong a espéré recevoir le soutien du président Cyril Ramaphosa en particulier et du gouvernement sud-africain en général. Il s'est engagé à déployer des efforts au cours de son mandat pour renforcer les relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre les deux pays. L’accent est mis sur les secteurs économique, commercial et d'investissement.Le président Cyril Ramaphosa a exprimé sa joie que les relations entre l'Afrique du Sud et le Vietnam entrent dans une nouvelle phase de développement alors que les deux pays célèbrent 30 ans d'établissement de relations diplomatiques (1993-2023), avec de nombreuses activités dynamiques sur différents canaux. Un exemple typique est la visite de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan en Afrique du Sud du 13 au 16 septembre. Pendant ce temps, la Journée du Vietnam en Afrique du Sud s'est également déroulée avec une série d'événements très réussis, laissant de nombreuses impressions aux amis sud-africains et internationaux. -VNA