Hanoi (VNA) - Afin de contribuer à la mise en œuvre réussie de la politique étrangère du Parti et de l'État, pendant le 12e mandat, les relations extérieures du Parti, la diplomatie de l'État et la diplomatie populaire ont obtenu des résultats remarquables, a déclaré Hoang Binh Quân, membre du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la Commission des relations extérieures du CC du PCV.

Hoang Binh Quân, membre du CC du PCV, président de la Commission des relations extérieures du CC du PCV. Photo: VNA



Le développement du Vietnam a toujours attiré l'attention particulière de la communauté internationale en raison de son héritage. Dans la lutte pour l'indépendance et la réunification nationales, le Vietnam était un symbole du monde. Dans le processus de Renouveau et de développement national, le pays est également un exemple. Par conséquent, les amis internationaux sont très intéressés par le 13e Congrès du Parti. De nombreux Partis politiques, organisations internationales, chefs d'Etat ont envoyé des lettres pour féliciter ce grand événement du Parti et du pays.

Dans les lettres de félicitations, les amis internationaux saluent et apprécient hautement la tradition de combat et de leadership du Parti depuis plus de 90 ans - un Parti courageux, résilient et toujours réussi, ainsi que les réalisations du Renouveau.

Dans le contexte complexe du monde, en particulier depuis la crise économique de la fin de la première décennie du 21e siècle et lorsque le monde était encore en crise en matière de modèle de développement, le Vietnam est considéré comme un modèle approprié. Même, des dirigeants internationaux pensent que c'est un modèle de développement exemplaire.

En particulier, à l'heure actuelle, les amis internationaux apprécient grandement le succès du Vietnam pour avoir atteint le "double objectif" : contrôler l’épidémie de Covid-19 et développer son économie.

La communauté internationale a estimé que ce 13e Congrès du Parti ouvrirait une nouvelle étape de développement du Vietnam.

Au Vietnam, les relations extérieures du Parti, la diplomatie de l'État et la diplomatie populaire sont une combinaison harmonieuse. Ces 5 dernières années, les relations extérieures du Parti ont franchi une étape très importante. Les relations avec les Partis au pouvoir dans les pays socialistes voisins, les Partis de grands pays partenaires du ont été approfondis.

A l’heure actuelle, le PCV entretient des relations avec plusieurs Partis au pouvoir et participe de plus en plus efficacement aux principaux mécanismes multilatéraux du Parti.

Le PCV est l'un des Partis les plus importants ayant la voie lors des forums des Partis communistes et ouvriers du monde entier, comme l'Europe et l'Amérique latine. C'est une zone de soutien politique très importante du Vietnam où le PCV a beaucoup de relations avec les Partis communistes et de gauche.

Et les relations extérieures du Parti ont contribué à rehausser le rôle et la position du Parti et du pays sur la scène internationale.

A la différence d’autres pays, la diplomatie vietnamienne est la diplomatie intégrale. Le Vietnam possède des relations extérieures du Parti, de la diplomatie de l'État et de la diplomatie populaire.

Le déploiement efficace des activités de ces trois secteurs vise à valoriser les forces du pays sur le front extérieur, à préserver l’environnement de paix et de stabilité pour le développement national, la souveraineté et l’intégrité territoriales, la situation conviviale pour le développement dans l’avenir. –VNA