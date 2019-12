Pékin (VNA) - Les relations Vietnam-Chine se sont développées de manière stable au cours de l’année écoulée, avec des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, des mécanismes de collaboration efficaces et une coopération florissante dans divers secteurs, a déclaré à la presse l’ambassadeur du Vietnam en Chine Pham Sao Mai.

Foire d'importation et d'exportation du Guangdong tenue au Vietnam en août 2019. Photo: VNA





Le diplomate a indiqué que la Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam depuis 2004, ajoutant que les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une forte croissance entre janvier et novembre.



La Chine est le deuxième plus grand investisseur étranger au Vietnam qui est son plus grand partenaire commercial au sein de l’ASEAN depuis 2016. Les deux parties ont conclu plusieurs accords sur la quarantaine du lait et des produits laitiers et du mangoustan.



En particulier, le Vietnam a réussi à exporter son premier lot de lait en Chine cette année, a souligné l’ambassadeur Pham Sao Mai.



Abordant les questions territoriales et frontalières, le diplomate a souligné les efforts conjoints des deux parties, affirmant que leur frontière a été maintenue pacifique et stable pour le développement et la coopération mutuels.



Les échanges et la coopération entre les localités des zones frontalières ont porté leurs fruits ces derniers temps.



Des dirigeants de haut niveau des deux Partis et des deux États se sont rencontrés et sont parvenus à une compréhension mutuelle sur la nécessité de contrôler les divergences, de prendre des mesures appropriées pour traiter les questions maritimes, de ne prendre aucune mesure qui complique la situation en Mer Orientale et de régler les différends par des moyens pacifiques conformément aux le droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a-t-il déclaré.

L’ambassadeur Pham Sao Mai a également présenté des domaines de coopération entre les deux pays en 2020, telles que l’approfondissement de la confiance politique mutuelle à l’occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques, le développement des relations économiques et commerciales et le renforcement des échanges populaires, de la compréhension mutuelle et de l’amitié entre les deux peuples. - VNA