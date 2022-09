L’ambassadeur du Vietnam en Belgique chargé du Grand Duché du Luxembourg, chef de la Délégation vietnamienne auprès de l’UE, prononce un discours. Photo : VNA



Bruxelles (VNA) - Dans la soirée du 19 septembre, l'ambassade du Vietnam en Belgique chargé du Grand-Duché de Luxembourg, la Délégation vietnamienne auprès de l'Union européenne (UE), ont solennellement organisé une réception en l'honneur de la 77e Fête nationale de la République socialiste du Vietnam. Étaient présents à l'événement des représentants du ministère des Affaires étrangères de Belgique, de l'UE, du Luxembourg, des ambassades étrangères en Belgique et des Vietnamiens d'outre-mer.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Nguyêen Van Thao a passé en revue les empreintes historiques depuis que le Président Hô Chi Minh a lu la déclaration d'indépendance donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, le 2 septembre 1945. Pendant près de huit décennies, le Vietnam est passé d'une colonie sous-développée à un pays indépendant et autonome qui joue un rôle important dans la région. Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 190 pays, dans lesquelles s'établit un cadre de partenariat stratégique et global avec tous les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, la plupart des pays du G20 ainsi que d'autres pays en tant que puissances mondiales.

Après plus de 35 ans de Doi Moi, d'un pays pauvre et sous-développé, le Vietnam est devenu un pays en développement à revenu intermédiaire. Avec une croissance annuelle moyenne du PIB de 7%, le Vietnam a été classé parmi les 40 plus grandes économies mondiales en termes de PIB et parmi les 16 économies émergentes les plus performantes au monde. Le Vietnam appartient au groupe des pays ayant un IDH élevé en matière de développement humain, a atteint de nombreux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) plus tôt que prévu et s'efforce de mettre en œuvre les Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD).

L'ambassadeur souligne que l'économie vietnamienne est actuellement un maillon important des chaînes de valeur et d'approvisionnement économiques régionales et mondiales, avec 15 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux importants, y compris des accords de nouvelle génération tels que l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l'accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP). Le commerce extérieur atteindra un nouveau record en 2021 avec 670 milliards de dollars, en hausse de 23% sur un an tandis que le PIB croît de 6,42% au premier semestre 2022. Le Vietnam fait désormais partie des cinq premiers pays exportateurs du monde de riz, fruits de mer, café, thé, noix de cajou... Le pays a attiré près de 35.000 projets d'investissements directs étrangers (IDE) pour un fonds de 430 milliards d’USD.

A cette occasion, l'ambassadeur Nguyên Van Thao a remercié les dirigeants de la Belgique et de l'UE pour leur soutien au Vietnam dans la lutte contre le COVID-19. Le Vietnam est l'un des pays non européens ayant reçu la plupart des vaccins de l'UE et des États membres. Il s'agit d'un soutien important pour le Vietnam dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, le maintien de la stabilité politique et sociale ainsi que la croissance dynamique.



Coopération favorable à se développer

L'ambassadeur Nguyên Van Thao affirme que les relations du Vietnam avec la Belgique et l'UE sont à la meilleure. La Belgique est un partenaire agricole stratégique du Vietnam. Le commerce bilatéral a également atteint un record de 3,6 milliards d'euros en 2021 et de 2,5 milliards d'euros au cours des cinq premiers mois de cette année, en hausse de près de 26 % en glissement annuel. L'ambassadeur espère que le Vietnam, la Belgique et l'UE continueront à renforcer davantage les relations de coopération dans de nombreux domaines.

S'exprimant à cette célébration, Jeroen Cooreman, directeur général chargé des affaires bilatérales au sein du ministère belge des Affaires étrangères, du Commerce et de la Coopération au Développement, a mis l'accent sur les relations économiques et de formation entre les deux pays. L'agriculture, d’après lui est un exemple de partenariat potentiel qui continuera de se développer dans un proche avenir. Les initiatives de l'UE telles que la stratégie Indo-Pacifique ou le Global Gateway montrent que l'UE attache de l'importance aux relations avec le Vietnam et les pays de l'ASEAN. Il estime qu'avec l'expertise que la Belgique partage avec le Vietnam, le Vietnam a un grand potentiel pour devenir une plaque tournante logistique en Asie du Sud-Est.

Au nom de l'UE, le commissaire à l'agriculture Janusz Wojciechowski déclare que l'UE attachait une grande importance au rôle et au potentiel du Vietnam et souhaite renforcer davantage la coopération avec le Vietnam pour construire une chaîne d'approvisionnement durable en produits agricoles. L'UE encouragera davantage ses entreprises à investir au Vietnam, y compris dans le secteur agricole.

Pour sa part, Andries Gryffroy, premier vice-président du Sénat belge et président de l'Alliance belgo-vietnamienne (BVA), apprécie les réalisations du développement du Vietnam depuis le Doi Moi (Renouveau) en 1986. Le Vietnam est devenu une économie émergente dynamique dans la région.

Répondant à la correspondante de l’Agence Vietnamienne d’Information (AVI) à Bruxelles, André Flahaut, ancien président de la Chambre des représentants de Belgique, a exprimé son admiration pour le développement du Vietnam. Il s’est félicité des relations de coopération entre la Belgique et le Vietnam ces dernières années dans de nombreux domaines. Il a affirmé que le Vietnam et la Belgique ont un grand potentiel en tant que ports maritimes pour continuer à étendre la coopération et à construire des chaînes d'approvisionnement pour l'Europe et l'Asie du Sud-Est.

A cette occasion, les invités ont pu profiter d'un programme artistique traditionnel interprété par la troupe d'art Sen Viêt, venue du Vietnam. - VNA

