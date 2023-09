Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Royaume au Vietnam, Iain Frew, a déclaré mercredi 6 septembre à Hanoi que les relations de coopération vietnamo-britanniques se sont développées de façon spectaculaire alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

L’ambassadeur du Royaume au Vietnam, Iain Frew. Photo: baochinhphu.vn



Les relations commerciales entre les deux pays ont connu une croissance exponentielle. Le commerce bilatéra a atteint un chiffre impressionnant de 6,9 milliards de livres, soit une augmentation de 29% sur un an et près du double de celui de 2013.

Cette croissance remarquable démontre le dynamisme et le potentiel des relations économiques entre les deux pays, a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec la presse sur le cinquantenaire des liens diplomatiques (11 septembre 1973-2023) et le Festival britannique au Vietnam.

Au début de cette année, le Royaume-Uni a atteint un accord pour rejoindre l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), dont le Vietnam est membre fondateur, a-t-il poursuivi

Ce pacte qui vient compléter l’Accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA), promeut davantage les relations commerciales florissante entre les deux pays, couvrant plusieurs secteurs, notamment l’agriculture, la finance, la santé, les énergies renouvelables et la technologie.

La coopération éducative est élargie, avec des partenariats solides entre les écoles et les institutions des deux pays, a-t-il indiqué, soulignant que le Royaume-Uni est fier d’être l’une des principales destinations des étudiants vietnamiens. Les universités et organisations britanniques proposent une gamme de bourses pour aider les étudiants vietnamiens talentueux à accéder à une éducation de classe mondiale.

Selon l’ambassadeur Iain Frew, les relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni ne s’arrêtent pas aux domaines de l’éducation et du commerce, mais concernent également les intérêts communs et les défis auxquels les deux pays sont confrontés.

"Nous nous engageons à travailler avec le Vietnam pour relever les défis mondiaux, notamment les changements climatiques. Nous sommes ravis et fiers de travailler avec le gouvernement vietnamien dans la réponse aux changements climatiques, notamment en créant le Secrétariat du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et en préparant un plan de mobilisation des ressources dans le cadre de ce programme", a-t-il déclaré.

Passant en revue une série de récentes visites bilatérales de haut niveau, notamment la visite au Royaume-Uni du président Vo Van Thuong à l’occasion du couronnement du roi Charles III, il s’est attendu à davantage de visites d’importantes délégations des deux côtés pour promouvoir les relations bilatérales.

Le diplomate a fait savoir que le Festival britannique au Vietnam se déroulera les 9 et 10 septembre sur la place Dông Kinh Nghia Thuc, à Hanoi, avec la participation d’une bonne soixantaine de partenaires et les pavillons de plus de 20 universités et organisations britanniques.

Dans le cadre du festival, l’ambassadeur Iain Frew, avec l’aide de la blogueuse culinaire Phan Anh, montrera ses compétences dans la préparation d’un scone britannique traditionnel avec une recette évocatrice de l’automne de Hanoi.

Autres temps forts du festival, le groupe britannique 911 et les chanteurs vietnamiens tels que My Anh et Orange, les talentueux DJ Johnny Hông Mao et MinDaniel monteront sur scène, et la Nuit culturelle sera rythmée par un orchestre symphonique et un défilé de mode.

Après Hanoi, le Festival britannique se tiendra à Hô Chi Minh-Ville le 16 septembre et à Da Nang le 16 octobre. – VNA