Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith (gauche) et l'ancien secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nong Duc Manh. Photo : VNA

Au cours des entretiens, Nong Duc Manh et Tran Duc Luong ont affirmé que la visite de Thongloun Sisoulith montre les liens étroits entre les deux peuples et renforce la politique extérieure cohérente de chaque nation, qui accorde une importance particulière à la préservation et au développement de relations bilatérales de grande amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale.Les anciens dirigeants vietnamiens ont exprimé leur conviction que sous la direction du PPRL, le Laos obtiendra de plus grandes réalisations, contribuant à renforcer les relations amicales bilatérales et à rehausser la position des deux nations sur la scène internationale.Pour sa part, Thongloun Sisoulith s'est engagé à continuer de favoriser les liens entre son pays et le Vietnam, en privilégiant l'éducation des jeunes générations aux relations précieuses entre les deux peuples.A cette occasion, il a invité Nong Duc Manh et Tran Duc Luong à visiter le Laos à une occasion appropriée. L’invitation a été acceptée par les deux anciens dirigeants vietnamiens.-VNA