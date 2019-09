Récolte du thé dans le district de Son Duong de la province de Tuyen Quang. Photo: tuyenquang.gov.vn

Hanoï (VNA) - Après 15 ans de mise en œuvre de la Résolution 37-NQ/TW datée le 1er juillet 2004 du Bureau politique - concernant le développement socio-économique et la garantie de la défense nationale pour les régions montagneuses du Nord -, ces régions affichent une nouvelle physionomie.



Lors de la conférence – bilan de la mise en œuvre de la Résolution 37-NQ/TW tenue le 25 septembre à Hanoi, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a fait savoir que pendant la période 2006-2018, près de 2,2 millions d’emplois ont été créés. Rien qu’au premier semestre de 2019, plus de 710.000 personnes ont trouvé un emploi.



Le taux de pauvreté de ces régions est passé de 38,72% en 2005 à 25,77% en 2015, et à 15,82% en 2018. De plus, elles comptent 7 districts qui sont sortis de la pauvreté et 72 communes répondant aux normes de la Nouvelle ruralité.



En 2018, près de 700.000 habitants locaux bénéficiaient des allocations sociales et de la couverture santé.



Cependant, à côté de ces résultats encourageants, ces régions doivent faire face à de nombreux grands défis parmi lesquels la faible qualité de main-d’œuvre, le taux de pauvreté assez élevé chez les ethnies minoritaires notamment dans les provinces de Ha Giang, Cao Bang et Lai Chau.



Lors de cette conférence, cet organe a aussi fixé l’objectif pour 2030 de réduire chaque année le taux de pauvreté de 1,5 point, de favoriser l'accès de la totalité des foyers démunis aux crédits à taux préférentiels, d'atteindre un taux de travailleurs formés de 70%. -CPV/VNA