Hanoi (VNA) – Le nombre de recherches Google sur le tourisme au Vietnam en juillet 2022 a augmenté de plus de 1.200% en un an, selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Touristes étrangers à Ho Chi Minh-Ville. Photo: PLO



De retour après 2 ans d'absence en raison de la pandémie de Covid-19, le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2022 (ITE HCMC 2022) propose plus de 6.000 rendez-vous commerciaux B2B entre acheteurs et exposants des provinces du Vietnam et de 28 pays et territoires à travers le monde. Cette connexion a en partie permis d'accélérer la reprise post-pandémie de l'industrie du tourisme.

Au cours des 8 premiers mois de 2022, le Vietnam a comptabilisé plus de 1,2 million d'arrivées de touristes internationaux, principalement en provenance de la République de Corée, des États-Unis, du Japon, de Taïwan (Chine), du Laos, du Cambodge, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la France...



Les recettes totales du tourisme sont estimées à 356,6 billions de VND. Le Vietnam continue de figurer parmi les destinations avec les taux de croissance les plus élevés au monde, de 50 à 75%. Le nombre de recherches Google sur le tourisme au Vietnam en juillet 2022 a augmenté de plus de 1.200% en un an, selon le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung. – CPV/VNA