À bord d’un vol Vietjet.

Photo: Vietjet/CVN

Hanoi (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a annoncé mardi 6 mai que son chiffre d'affaires réalisé au 1er trimestre a augmenté de près de 28% par rapport à la même période de l'année dernière, soit 10.071 milliards de dôngs. Le bénéfice avant impôt du transport aérien a atteint 923 milliards, en hausse de 25,3%, et le bénéfice total avant impôt, 1.648 milliards (+ 11,3%).



Au cours du premier trimestre 2019, Vietjet a notamment ouvert quatre liaisons internationales et deux intérieures, portant à 111 le nombre total de ses lignes aériennes.



La société a effectué 33.646 vols desservant différentes destinations au Vietnam, au Cambodge, en Chine, au Japon, en Malaisie, au Myanmar, en République de Corée, à Singapour, en Thaïlande, à Hong Kong et Taïwan (Chine). Dubaï et Doha ont également été ajoutées à cette liste.



Succès



Vietjet a décidé de verser la dividende de 2018 au taux de 55%, ce qui est supérieur au taux de 50% approuvé par son Assemblée générale des actionnaires de l’année dernière.



Elle compte bien maintenir sa position de leader du transport intérieur de passagers.



Elle a aussi comme volonté d’élargir efficacement ses liaisons internationales, en examinant les possibilités d’investissement dans les infrastructures, les terminaux, les services... -CVN/VNA