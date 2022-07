Des produits vietnamiens présentés au salon. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Les produits vietnamiens présentés au salon international « Foodex Japan in Kansai 2022 », tels que fruits et légumes, objets d’artisanat, boissons, matières premières, produits alimentaires, attirent l’attention de nombreux visiteurs et entreprises locales.



Le Foodex Japan in Kansai 2022 s’est ouvert le 27 juillet à Osaka après trois ans de suspension à cause du COVID-19 et se poursuit jusqu’au 29 juillet.



Selon Tetsuji Seizo, fonctionnaire de la préfecture de Wakayama, ces dernières années, de nombreux jeunes japonais s'intéressent au Vietnam et sa cuisine, de sorte que les ingrédients et les aliments vietnamiens deviennent plus populaires au Japon.