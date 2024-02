Moscou (VNA) - Les entreprises vietnamiennes participent au 31e Salon international de l’alimentation, des boissons et des matières premières alimentaires (Prodexpro 2024), qui se tient à Moscou, en Russie, du 5 au 9 février.

Les clients russes s'intéressent aux produits alimentaires vietnamiens. Photo : VNA

Parmi elles se trouve Vietfood DV Co. Ltd., qui est depuis cinq ans l’agent officiel de la marque de café vietnamienne Trung Nguyên en Russie. L’année dernière, elle a importé environ 700 tonnes de café pour la consommation sur le marché russe, selon Do Van Phuong, directeur de l’entreprise, précisant que Trung Nguyên est la marque la plus consommatrice dans ce pays.

Pham Van An, directrice de la société Foodzone, spécialisée dans l’importation de produits d’Asie vers la Fédération de Russie et les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), a déclaré que sa société expédiait des boissons gazeuses et des nouilles en Russie depuis six ans, ajoutant qu’essentiellement, les produits asiatiques

Ces produits continuent d’attirer l’attention des Russes, en particulier dans le contexte actuel où de nombreux Russes voyagent en Asie et se familiarisent ainsi avec la cuisine asiatique.

Prodexpo, le salon annuel de l’industrie alimentaire qui se tient chaque année en février, a vu la participation de plus de 2.100 entreprises de 40 pays et territoires.

Il présente des produits alimentaires du monde entier, des aliments et boissons essentiels aux spécialités exquises en passant par des aliments biologiques, sportifs et sains, halal, casher et des produits exotiques. – VNA