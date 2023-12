Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Conférence sur la promotion du commerce Guangdong (Chine)-Vietnam a été conjointement organisé le 27 décembre par le Centre de promotion du commerce agricole (AgriTrade) du ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural et l’Association d'importation et d'exportation du Guangdong.

Lors de l’événement, le directeur d'AgriTrade Nguyen Minh Tien a déclaré qu’outre les équipements électroniques, les produits agricoles tels que le riz, le café, le thé, le poivre, le piment, le fruit du dragon et les aliments transformés… dominaient toujours dans le groupe des produits vietnamiens d'exportation vers le Guangdong.

Il a annoncé que la Chine était le plus grand marché d’exportation agricole du Vietnam en 2023. Au cours des 11 premiers mois de 2023, les exportations agricoles du Vietnam vers la Chine ont atteint 11,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 18% sur un an, représentant 23,2% des exportations agricoles totales du Vietnam.

Selon les données de l'Administration générale des douanes chinoises, la valeur d'échanges commerciaux entre le Vietnam et le Guangdong a atteint 47 milliards de dollars, soit 20,1% du total des importations et des exportations entre le Vietnam et la Chine. Parmi eux, le montant des exportations du Vietnam est d’environ 22 milliards de dollars et celui des importations est d’environ 25 milliards de dollars.

Nguyen Minh Tien a espéré qu'avec la signature de l'accord de coopération entre AgriTrade et l’Association d'importation et d'exportation du Guangdong, les deux parties organiseront conjointement des activités commerciales entre le Vietnam et la Chine pour promouvoir l'exportation de produits agricoles. Les produits agricoles, forestiers et aquatiques vietnamiens sont acheminés vers la Chine par l'intermédiaire d'importateurs de la province du Guangdong, tout en fournissant au Vietnam des lignes de production, de transformation et d'emballage de Chine.

Chau Kelvin, représentant en chef de l'Association d'import-export du Guangdong au Vietnam, a déclaré que l'association compte plus de 1.000 entreprises membres et fournit une plate-forme professionnelle pour servir les entreprises d'import-export.



Au Vietnam, l'association coopère avec AgriTrade et les localités, participe à des activités de promotion commerciale et organise des expositions et des événements de promotion commerciale.



Il a déclaré que dans les temps à venir, son association renforcerait et étendrait la promotion commerciale avec les localités vietnamiennes et aiderait les produits agricoles vietnamiens à accéder davantage au marché chinois.



Lors de l'événement, les entreprises ont échangé des informations sur les foires qui auront lieu dans les temps à venir. Ils ont également discuté des questions relatives aux procédures douanières, à la logistique et au commerce en ligne pour aider les exportateurs vietnamiens à résoudre leurs problèmes lors de l'exportation de produits vers la Chine. - VNA