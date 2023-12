Le riz vendu dans le Sud en Thaïlande . Photo: AFP/VNA

Hanoi (VNA) - Les prix du riz à l'exportation de certains « greniers à riz » en Asie ont augmenté le 28 décembre, lorsque les tensions d'approvisionnement ont fait grimper les prix du riz thaïlandais à un niveau record depuis 15 ans, tandis que ceux du riz étuvé indien ont atteint leur plus haut niveau en deux mois.

Le prix du riz à 5 % de brisures en Thaïlande est coté entre 655 et 660 dollars la tonne, le plus haut niveau depuis début 2008, contre 646 et 650 dollars la tonne la semaine dernière.

Les prix du riz thaïlandais en 2023 ont également connu sa hausse la plus forte depuis le début des années 2000, avec une augmentation d'environ 41 % depuis le début de cette année.

Les commerçants ont attribué la hausse des prix du riz thaïlandais à la forte demande de l'étranger, notamment de l'Indonésie et des Philippines, car les approvisionnements étaient rares à l'approche des vacances du Nouvel An. -VNA