Photo: VNA



Hanoï (VNA) - À partir de 15h00 jeudi 29 février, les prix du litre d'essence E5 RON 92 et RON 95-III ont augmenté de 277 et de 330 dôngs, respectivement. Les prix sont désormais de 22.752 dôngs le litre d'E5 RON 92 et de 23.929 dôngs le litre de RON 95-III.



Par contre, le prix du diesel 0.05S et du pétrole lampant ont légèrement baissé de 137 dongs et de 136 dongs le litre, respectivement. Ils se vendent désormais à 20.773 dongs et 20.785 dongs le litre.

Auparavant, le 22 février, le litre d'essence E5 RON 92 et RON 95 avait baissé de 356 dôngs et 320 dôngs, respectivement. Le prix du diesel 0.05S avait aussi baissé de 451 dôngs et le prix du pétrole lampant de 300 dôngs. Le prix du mazout 180CST 3.5S avait légèrement augmenté de 23 dôngs.-VNA