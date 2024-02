Hanoï (VNA) - Les prix de l'essence ont augmenté à partir de 15h00 jeudi 15 février, avec une hausse d’environ 700 dôngs le litre, selon une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.

Photo: VNA



Plus précisément, les prix du litre d'essence E5 RON 92 et RON 95-III ont progressé respectivement de 711 et de 657 dôngs. Les prix sont désormais de 22.831 dôngs le litre d'E5 RON 92 et de 23.919 dôngs le litre de RON 95-III.



Le prix du diesel 0.05S a augmenté de 654 dôngs tandis que le prix du pétrole lampant a progressé de 633 dôngs. Le diesel se vend désormais à 21.361 dôngs le litre et le pétrole lampant à 21.221 dôngs le litre. Le prix du mazout 180CST 3.5S a également augmenté de 308 dôngs le kilo pour s’établir à 15.906 dôngs le kilo.



Les prix des carburants ont connu sept ajustements depuis le début de l'année, avec cinq augmentations et deux diminutions. -VNA