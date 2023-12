Hanoï (VNA) - À partir de 15h le 14 décembre, les prix de l'essence ont été réduits de plus de 700 dôngs par litre, conformément à une décision conjointe du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère des Finances.Plus précisément, le prix du litre d'essence E5RON92 a diminué de 778 dôngs et celui de RON95-III de 917 dôngs. Ainsi, les prix sont maintenant de 20 512 dôngs par litre pour l'E5RON92 et de 21 405 dôngs par litre pour le RON95-III.Le prix du diesel 0.05S a également baissé de 711 dôngs et le prix du pétrole lampant de 958 dôngs. Le diesel est maintenant vendu à 19 010 dôngs par litre et le pétrole lampant à 19 964 dôngs par litre. Le prix du mazout 180CST 3.5S a également été réduit de 549 dôngs par kilo et est maintenant vendu à 14 978 dôngs par kilo.Depuis le début de l'année, les prix des carburants ont connu 36 ajustements, dont 18 augmentations, 14 diminutions et quatre statu quo.-VNA