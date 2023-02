Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 21 février une conférence nationale en ligne sur l’accélération de l’allocation et du décaissement des investissements publics en 2023.

Le salon international de la construction, de l’exploitation minière et des transports du Vietnam 2023 (Contech Vietnam 2023) aura lieu du 21 au 24 avril à Hanoï.

La province côtière méridionale de Bà Ria-Vung Tàu s'efforce de devenir une porte d’entrée vers la mer de la région du Nam Bô Oriental (Sud-Est) et du pays, un centre économique maritime national.

Les activités normales d'entrée et de sortie à la porte frontière du pont de Bac Luan I dans la province septentrionale de Quang Ninh sont officiellement reprises à partir de 7h00 du 21 février 2023.

Les fabricants de denim vietnamiens et internationaux se réuniront les 1er et 2 mars à Hô Chi Minh-Ville pour discuter de la chaîne d'approvisionnement du denim et des vêtements de sport.