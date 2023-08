Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - Les prix des billets d'avion sont à un niveau élevé lors des vacances de la fête nationale du 2 septembre prochain.Pour les itinéraires de vol de Hanoi vers des destinations touristiques nationales telles que Da Lat, Hue, Nha Trang, Da Nang... du 1er au 4 septembre, un billet aller-retour coûte au moins 3-4 millions de dongs. Ce prix est le double du tarif normal.Les billets aller-retour depuis Ho Chi Minh-Ville à ces destinations en même temps s’élèvent aussi à 3 millions de dongs et plus, contre environ 2 millions de dongs en temps ordinaire.Les compagnies aériennes préparent un plan d'approvisionnement à cette occasion, dans l'espoir que le nombre de passagers augmentera par rapport aux vacances dernières en fin d’avril et début de mai.Elles collaborent avec les autorités pour déployer des solutions technologiques modernes, en particulier le système de lecteurs automatiques des passeports et des comptes d'identification électronique, afin d’offrir aux passagers des vols sûrs, pratiques et confortables.Selon l'Administration de l'aviation civile du Vietnam, à partir du 2 août, l'utilisation de comptes d'identification électronique de niveau 2 (comptes VNeID) a été officiellement mise en œuvre pour les passagers des vols intérieurs dans tous les aéroports du pays.Les compagnies aériennes estiment que le déploiement de lecteurs automatiques de passeports et de comptes d'identification électronique contribue à résoudre la surcharge dans les aéroports, aidant les passagers à économiser du temps. C'est également l'une des solutions importantes pour améliorer la qualité des services aériens du Vietnam. -VNA