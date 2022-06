Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les ministères de l'Industrie et du Commerce et des Finances ont décidé d'ajuster les prix des carburants à partir du 21 juin à 15h00.



Le prix maximum d'un litre de l'E5 RON92 s'est élevé à 31.302 dôngs, en hausse de 185 dôngs, et celui du RON95 à 32.873 dôngs, soit un bond de 498 dôngs.



Le diesel 0.05S s'est renchéri de 999 dôngs le litre pour atteindre au maximum 30.019 dôngs alors que le pétrole lampant a flambé à 28.785 dôngs ou une augmentation de 946 dôngs le litre.

Photo : VNA

Ainsi, les prix du gaz et du pétrole au Vietnam ont augmenté sept fois consécutives, la dernière hausse étant constatée le 21 avril dernier. -VNA