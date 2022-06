Le prix de l' essence RON95 dépasse le seuil de 31.500 dongs le litre.Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les ministères de l’Industrie et du Commerce et des Finances ont décidé d’ajuster les prix des carburants à partir du 1er juin à 15h00.



Le prix maximum d’un litre de l’E5 RON92 s’est élevé à 30.235 dôngs, en hausse de 602 dôngs, et celui du RON95-III à 31.578 dôngs, soit un bond de 921 dôngs.



Le diesel 0.05S s’est renchéri de 841 dôngs le litre pour atteindre au maximum 26.394 dôngs alors que le gazole a flambé à 25.346 dôngs ou une augmentation de 941 dôngs le litre, et le mazout 180CST 3.5S a grimpé de 303 dôngs à 20.901 dôngs le kilogramme.



En cause, la production nationale de carburants dépend largement des importations de pétrole brut. Par conséquent, les fluctuations mondiales des prix des carburants mondiaux se font sentir sur les prix au Vietnam.



Les ministères ont décidé de continuer d’utiliser le Fonds de stabilisation des prix des carburants (FSPC). Les prélèvements sur ce fonds sont de 100 dôngs le litre pour l’E5 RON 92 et de 500 dôngs le litre pour le RON 95.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce a récemment affirmé qu’au cours du deuxième trimestre fédérer les efforts des entreprises pour assurer un approvisionnement suffisant en carburants sur le marché national. – VNA