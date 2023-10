Emballage de produits en bois destinés à l'exportation (Photo : VNA)

Selon le Comité populaire provincial, ses marchés d'exportation traditionnels ont tous enregistré des baisses par rapport à ceux de la même période de l'année dernière. Notamment, les États-Unis, qui représentent 34,4% des exportations de Binh Duong, ont enregistré une baisse de 16,8% en un an, l'UE de 3,4%, le Japon de 20,2%, la Chine de 7,7% et la République de Corée de 8,7%. Des baisses attribuées à une chute de 20 à 50 % des commandes.Même si des signes encourageants ont été observés à la fin du troisième trimestre, le nombre de nouvelles commandes est resté modeste.Ces dernières années, Binh Duong s'est activement coordonné avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et les bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger pour mener à bien de nombreux programmes de promotion du commerce.Cette année, les recettes d'exportation de la province devraient atteindre 32,9 milliards de dongs, en baisse de 5% sur un an et égales à 86% de l'objectif fixé, avec un excédent commercial d'environ 9 milliards de dollars. - VNA