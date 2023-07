Le président Vo Van Thuong a déclaré qu'après plus de cinq décennies depuis l'établissement des relations diplomatiques (1972-2023), le Vietnam et l'Autriche ont vu leur amitié traditionnelle et leur coopération multiforme se développer de manière satisfaisante et dynamique.

Les présidents vietnamien et autrichien rencontrent la presse après leur entretien. Photo : VNA

Sur le plan politique et diplomatique, les deux pays ont régulièrement échangé des délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, et ont étroitement coopéré et se sont soutenus lors de forums régionaux et internationaux. L'Autriche reste toujours parmi les 10 premiers marchés d'exportation du



Le chef d'État vietnamien s'est dit convaincu que sa visite en Autriche créera un nouvel élan, renforcera la compréhension et la confiance mutuelles et fournira une base pour le développement solide des relations bilatérales à l'avenir.



Il a souligné que les deux parties ont convenu à l'unanimité de renforcer davantage les liens dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, l'économie, l'investissement, la culture, les sports, le tourisme, les sciences et technologies et les échanges entre les peuples. Vienne, 24 juillet (VNA) - Le président vietnamien Vo Van Thuong et son homologue autrichien Alexander Van der Bellen ont présidé le 24 juillet à Vienne, une conférence de presse conjointe, annonçant les résultats de leur entretien et convenant d'orientations et de mesures pour promouvoir et approfondir davantage l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux nations.Le président Vo Van Thuong a déclaré qu'après plus de cinq décennies depuis l'établissement des relations diplomatiques (1972-2023), le Vietnam et l'Autriche ont vu leur amitié traditionnelle et leur coopération multiforme se développer de manière satisfaisante et dynamique.Sur le plan politique et diplomatique, les deux pays ont régulièrement échangé des délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, et ont étroitement coopéré et se sont soutenus lors de forums régionaux et internationaux. L'Autriche reste toujours parmi les 10 premiers marchés d'exportation du Vietnam en Europe, tandis que le Vietnam est un partenaire commercial important de l'Autriche en Asie du Sud-Est. La coopération bilatérale dans d'autres domaines tels que la culture, l'éducation et les sciences et technologies s'est également développée de manière pratique et efficace.Le chef d'État vietnamien s'est dit convaincu que sa visite en Autriche créera un nouvel élan, renforcera la compréhension et la confiance mutuelles et fournira une base pour le développement solide des relations bilatérales à l'avenir.Il a souligné que les deux parties ont convenu à l'unanimité de renforcer davantage les liens dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, l'économie, l'investissement, la culture, les sports, le tourisme, les sciences et technologies et les échanges entre les peuples.

Le président vietnamien Vo Van Thuong. Photo : VNA

Le président a affirmé que le Vietnam poursuivait une politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation. Le Vietnam veut être un ami et un partenaire fiable de tous les pays et un membre proactif et responsable de la communauté internationale, a-t-il déclaré.



Le président Vo Van Thuong a également souligné une volonté commune de résoudre tous les conflits de la région et du monde sur la base du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international.



Pour sa part, le président autrichien a déclaré que lors des pourparlers, les deux parties ont discuté de diverses questions afin de promouvoir une coopération intégrale dans tous les domaines. Il a souligné que le Vietnam est un partenaire commercial important de l'Autriche dans les régions de l'Asie et de l'ASEAN, ainsi qu'un grand marché et une destination d'investissement attrayante pour les entreprises autrichiennes. Le président a affirmé que le Vietnam poursuivait une politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de diversification et de multilatéralisation. Le Vietnam veut être un ami et un partenaire fiable de tous les pays et un membre proactif et responsable de la communauté internationale, a-t-il déclaré.Le président Vo Van Thuong a également souligné une volonté commune de résoudre tous les conflits de la région et du monde sur la base du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international.Pour sa part, le président autrichien a déclaré que lors des pourparlers, les deux parties ont discuté de diverses questions afin de promouvoir une coopération intégrale dans tous les domaines. Il a souligné que le Vietnam est un partenaire commercial important de l'Autriche dans les régions de l'Asie et de l'ASEAN, ainsi qu'un grand marché et une destination d'investissement attrayante pour les entreprises autrichiennes.

Le président vietnamien Vo Van Thuong et son homologue autrichien Alexander Van der Bellen. Photo : VNA

Actuellement, l'Autriche compte des dizaines d'entreprises qui investissent et opèrent au Vietnam avec un capital total d'environ 500 millions d'euros. Cependant, il existe encore un grand potentiel de coopération dans la période à venir pour obtenir des résultats plus pratiques, a affirmé le dirigeant.



Il a déclaré que l'Autriche et le Vietnam lançaient également des activités communes concernant la formation en alternance, les prêts préférentiels et la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, comme indiqué dans un protocole d'accord récemment signé.



Le président autrichien a décrit le Vietnam comme un partenaire important de l'Union européenne (UE). Il a noté que la signature et la mise en œuvre de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) ont contribué de manière significative à promouvoir la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et le bloc en général, et entre le Vietnam et l'



De plus, le Vietnam et l'UE ont travaillé ensemble dans des programmes et des projets impliquant la réponse au changement climatique, la protection de l'environnement et les dialogues sur les droits de l'homme. Les deux parties ont également coopéré efficacement dans divers forums internationaux, partageant des intérêts communs pour renforcer la coopération multilatérale et résoudre les conflits dans le respect du droit international.- VNA Actuellement, l'Autriche compte des dizaines d'entreprises qui investissent et opèrent au Vietnam avec un capital total d'environ 500 millions d'euros. Cependant, il existe encore un grand potentiel de coopération dans la période à venir pour obtenir des résultats plus pratiques, a affirmé le dirigeant.Il a déclaré que l'Autriche et le Vietnam lançaient également des activités communes concernant la formation en alternance, les prêts préférentiels et la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, comme indiqué dans un protocole d'accord récemment signé.Le président autrichien a décrit le Vietnam comme un partenaire important de l'Union européenne (UE). Il a noté que la signature et la mise en œuvre de l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) ont contribué de manière significative à promouvoir la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et le bloc en général, et entre le Vietnam et l' Autriche en particulier.De plus, le Vietnam et l'UE ont travaillé ensemble dans des programmes et des projets impliquant la réponse au changement climatique, la protection de l'environnement et les dialogues sur les droits de l'homme. Les deux parties ont également coopéré efficacement dans divers forums internationaux, partageant des intérêts communs pour renforcer la coopération multilatérale et résoudre les conflits dans le respect du droit international.- VNA

source