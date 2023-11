Hanoi (VNA) – Việt Nam News, le seul journal quotidien en anglais du Vietnam, relevant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), organise jeudi 9 novembre à Hanoi un séminaire sur le thème "Engagement ESG : nous joignons le geste à la parole".

L’industrie verte contribue à minimiser les impacts négatifs sur l’environnement. Photo: baotainguyenmoitruong.vn



Le séminaire est l’occasion pour les représentants des ministères, agences, organisations et entreprises de discuter des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de partager des connaissances et des expériences pratiques, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable du Vietnam.Le séminaire se déroulera en deux séances, axées sur les difficultés et les défis de la mise en œuvre de l’ESG au Vietnam, ainsi que sur les expériences et recommandations internationales pour aider le gouvernement et les entreprises à adopter les normes.Les participants au séminaire comprennent des responsables et des représentants de ministères, d’agences, de secteurs, d’organisations internationales, d’experts économiques et de responsables d’entreprises vietnamiens et étrangers."De plus en plus d’entreprises vietnamiennes adoptent une position proactive pour réduire l’empreinte carbone et les déchets et s’engager dans des pratiques commerciales socialement responsables pour répondre aux normes ESG du Vietnam", a déclaré la directrice générale adjointe de la VNA, Doàn Thi Tuyêt Nhung.Elle a déclaré qu’une fois mis en œuvre avec succès, l’ESG jouera un rôle important en aidant les entreprises à identifier les problèmes clés et à réaliser leur plein potentiel.Les données de recherche indiquent que non seulement les entreprises vietnamiennes sont de plus en plus conscientes de l’ESG comme moyen d’attirer les investissements étrangers, mais que les consommateurs commencent également à prendre des décisions d’achat basées sur l’engagement de la marque en faveur de l’ESG. Cependant, l’intégration et l’incorporation des normes ESG dans le développement des marques se heurtent encore à de nombreuses difficultés et défis.Le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam et président du Conseil des entreprises vietnamiennes pour le développement durable, Nguyên Quang Vinh, a fait savoir que 80% des entreprises basées au Vietnam, selon une enquête menée par PwC et l’Institut vietnamien des administrateurs (VIOD) en 2022, ont déclaré s’engager dans la mise en œuvre des critères ESG dans le pays ou bientôt construire les leurs.Le responsable a déclaré que les entreprises peuvent utiliser l’indice de durabilité des entreprises, établi par la VCCI en 2016, pour examiner leurs performances ESG afin d’identifier leurs faiblesses et leur potentiel.Accompagnant l’événement, SABECO, Nestlé Vietnam, Standard Chartered Bank Vietnam, Unilever Vietnam, DEEP C Industrial Zones et Schneider Electric Vietnam affirment leur intérêt pour les activités visant à accélérer le parcours de pratique ESG au Vietnam. – VNA