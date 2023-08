Production de la Sarl PEB installée dans la zone industrielle de Dông Xuyên, province de Ba Ria - Vung Tau (Sud). Photo: VNA



Ottawa (VNA) - Cette année, le Vietnam et le Canada célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Ces 50 dernières années, les relations bilatérales se sont développées largement.

Selon l’ancien ambassadeur du Canada au Vietnam, David Devine, les potentiels de coopération restent encore énormes, notamment dans la résilience au changement climatique, les technologies vertes, l’économie, l’égalité des sexes, l’éducation.

Les deux pays peuvent travailler ensemble pour convaincre d'autres pays, des forums multilatéraux et des organisations internationales que les changements climatiques sont un problème grave, a dit le diplomate.

Il a souligné la nécessité d’étendre l'influence ensemble pour obtenir plus de succès des deux côtés. Le Canada peut fournir des technologies vertes et de nombreuses autres forces au Vietnam, l’aidant à améliorer ses capacités technologiques, en particulier dans le domaine des technologies vertes, pour ouvrir des opportunités de coopération entre les deux parties.

Il a également estimé la bonne coopération économique. Les exportations du Canada vers le Vietnam sont passées de 600 millions de dollars à près de 1 milliard de dollars en 2022, ce qui représente une augmentation d'environ 25 % à 30 %.

Le Vietnam a également toujours une balance commerciale très positive avec le Canada. La valeur du commerce bilatéral, estimée à environ 10 milliards de dollars l'an dernier, est impressionnante. Un certain nombre d'autres domaines sont également importants, comme l'aide au développement, a-t-il indiqué, ajoutant que les deux parties se sont coordonnées dans le domaine de l'égalité des sexes et le Vietnam a une société juste et égalitaire. Les objectifs de développement durable des Nations Unies ont été identifiés par le Vietnam et les deux pays travaillent ensemble pour les développer davantage dans les temps à venir.

L’éducation est également un aspect de coopération potentielle à l'avenir. Chaque année, de nombreux étudiants internationaux viennent faire leurs études au Canada car le Canada est un pays sûr, son système d'éducation n'est pas trop cher, le programme de formation est diversifié et de qualité.

L'une des choses importantes que le Canada a faites cette année est de reconnaître la valeur et l'importance de l'Asie, en particulier de l'Asie du Sud-Est. Le gouvernement canadien a annoncé la stratégie indo-pacifique. Il s'agit d'un important ensemble de documents dans lesquels le Canada examine ses relations avec l'Asie en général et précise ce que les deux parties doivent faire pour améliorer leurs relations commerciales pour un bénéfice mutuel. La stratégie prévoit également des subventions pour faciliter les échanges et la coopération dans divers domaines. -VNA