Hanoi (VNA) - Les ports maritimes du Vietnam ont traité environ 180 millions de tonnes de marchandises au premier trimestre de 2022, a rapporté l’Administration maritime du Vietnam (VMA).

Dans le port de Cat Lai, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Le volume de fret conteneurisé transitant par les ports maritimes est estimé à 6,2 millions d’EVP, en hausse de 6% en glissement annuel.Rien qu’en mars, environ 67,3 millions de tonnes de marchandises ont transité par les ports maritimes vietnamiens, soit une progression de 4% en glissement annuel. Le volume de fret conteneurisé a dépassé 2,3 millions d’EVP, dont 826.000 EVP sont des marchandises importées et 757.000 EVP sont des marchandises exportées, en hausse de 12% et 7% par rapport au même mois de l’année dernière, respectivement.Certaines localités ont signalé des augmentations du volume de marchandises transitant par leurs ports, notamment Quang Ninh (48%), Quang Tri (38%) et Nghê An (14%).Entre-temps, les provinces de Binh Thuân, Cân Tho, Dong Thap, Hô Chi Minh-Ville et Vung Tàu ont connu des baisses. – VNA