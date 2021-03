Photo d'illustration : internet



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est l'un des premiers pays au monde à avoir élaboré un programme spécialisé pour la transformation numérique, qui repose sur trois principaux piliers : gouvernement numérique, économie numérique et société numérique. Ce programme national a été approuvé par le gouvernement pour répondre aux exigences du développement national en la nouvelle conjoncture.

Dans un rapport présenté lors du 13e Congrès national du Parti, le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, a déclaré qu'il fallait s'adapter à la nouvelle situation et profiter des opportunités qu'apportait la quatrième révolution industrielle. En conséquence, le Comité central du Parti avait publié la Résolution No 52 -NQ / TW du 27 septembre 2019 sur un certain nombre de lignes directrices et politiques pour participer activement à la quatrième révolution industrielle. La Résolution souligne l'urgence d'accélérer la transformation numérique.

Sur cette base, le 3 juin 2020, le Premier ministre avait signé la Décision No 749 / QD-TTg sur l’approbation du programme national sur la transformation numérique à l'horizon 2025, orientations pour 2030.

Le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung. Photo : VNA



«Les politiques et mécanismes doivent anticiper et être adaptés aux nouveautés : de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouveaux modèles. Ce n'est que par l'innovation que le Vietnam peut échapper au piège du revenu intermédiaire », a souligné le ministre Nguyen Manh Hung.

Le programme national sur la transformation numérique a été approuvé par le Premier ministre avec une vision sur 10 ans et vise de grands changements, avec divers objectifs tels que: l'économie numérique devrait représenter 30% du PIB national, plus de 80% de la population vietnamienne aurait un compte de paiement électronique, ou le Vietnam ferait partie du groupe des 30 pays leaders en matière de cybersécurité...

Pham The Truong, ancien directeur général de Microsoft Vietnam, a déclaré que 2020 était considérée comme une année charnière majeure pour le Vietnam dans la transformation numérique. Il a souligné que la transformation numérique était une tendance inévitable des entreprises dans le processus d'intégration, en particulier dans le contexte de COVID-19.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Vietnam est l'un des deux premiers pays au monde à organiser des conférences commerciales en ligne dans le contexte de COVID-19.

En 2020, le ministère de l'Industrie et du Commerce, d’autres organes compétents et les localités ont organisé plus de 500 conférences virtuelles sur la promotion du commerce extérieur. Grâce à ces webinaires, des centaines de milliers d'entreprises vietnamiennes ont été soutenues pour promouvoir le commerce avec des partenaires étrangers sur les cinq continents.

Selon Pham Tien Dung, directeur du Département des paiements de la Banque d'État, par rapport à il y a cinq ans, le nombre et la valeur des paiements via Internet ont été multipliés par trois; le nombre et la valeur des paiements via la téléphonie mobile ont été multipliés par 10. Selon lui, en 2021, la Banque d’Etat compte continuer de développer le paiement sans numéraire.

En 2020, les entreprises vietnamiennes spécialisées dans les technologies numériques se sont rapidement développées. Selon les statistiques du ministère de l'Information et de la Communication, le pays compte actuellement environ 58.000 entreprises de technologies numériques en activité, créant plus d'un million d'emplois. En 2020, jusqu'à 13.000 nouvelles entreprises de technologies numériques ont été créées.-VNA