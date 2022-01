Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Finances Ho Duc Phoc a souligné la nécessité de mettre en œuvre en 2022 des politiques budgétaires et monétaires flexibles, visant à stabiliser la macroéconomique face aux évolutions déjà complexes de la pandémie du COVID-19.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le ministre Ho Duc Phoc a déclaré que son ministère avait proposé au gouvernement et à l’Assemblée nationale d'allouer 10.000 milliards de dongs du budget d’État en 2022 aux dépenses récurrentes du secteur de la santé pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Le ministère a également demandé de prélever 20.500 milliards de dongs de la réserve budgétaire centrale (environ 2,5% des dépenses totales du budget d’État) et 1.700 milliards de dongs de la réserve nationale pour les activités de prévention et de contrôle du COVID-19, de règlement des conséquences de catastrophes naturelles et à d’autres missions importantes.

Selon le ministre Ho Duc Phuc, afin d'atteindre le double objectif de contrôle de la pandémie et de croissance économique, le lien étroit entre la politique budgétaire et la politique monétaire est plus important que jamais, garantissant des ressources pour le contrôle et la prévention de l’épidémie, le bien-être social et la réduction des coûts des intrants pour la production et les activités commerciales.

Concernant les politiques budgétaires, le ministère des Finances a effectué l’exonération, la réduction et l'allongement du délai de paiement des impôts, charges, locations et autres recettes du budget d'Etat pour aider les entreprises, hommes d’affaires et ménages d'affaires à réduire leurs coûts et à maintenir leurs activités. Pour garantir le bien-être social, des aides financières ont été attribuées à des travailleurs en difficulté.

Le ministre des Finances Ho Duc Phoc . Photo: VNA

Outre la restructuration du budget d'État et de la dette publique, la mise en œuvre des politiques monétaires et de taux de change appropriées, le marché des obligations d'État s'est développé, mobilisant de ressources importantes pour le budget d’État et la restructuration de la dette publique de manière durable.

La gestion et l'administration des prix ont été ajustées de manière appropriée, réduisant le prix de l'électricité et de l'eau potable pour la vie quotidienne, stabilisant le prix des services médicaux, les frais scolaires…-VNA