Un centre commercial en Thaïlande. Photo: AsMag



Hanoï (VNA) - L'amélioration graduelle de l’indice des directeurs des achats (PMI) en Asie du Sud-Est montre un certain retour à la normalisation, mais une reprise soutenue est encore loin, a estimé la banque britannique Barclays dans un rapport publié lundi.



Actuellement, les PMI continuent d'être limitées par une demande toujours faible - principalement externe, mais aussi domestique. La confiance dans l'environnement des affaires à court terme reste faible aussi, comme en témoigne le sous-indice de l'emploi, qui reste en forte baisse pour toute l'Asie du Sud-Est, a déclaré Barclays.



Selon le rapport de Barclays, il est probable que le climat des affaires soit largement influencé par les conditions de la demande extérieure : le sous-indice des commandes à l'exportation reste en dessous des niveaux avant le COVID-19, même pour les pays qui ont montré une forte amélioration de ce sous-indice chaque mois.



Les PMI de l’Indonésie et de la Thaïlande en juillet ont montré une amélioration par rapport aux données de juin après la levée d’une partie des restrictions le mois dernier, a noté Barclays. Cependant, l'amélioration en Thaïlande a été beaucoup plus lente que prévu, malgré sa réouverture plus rapide.



Le PMI du secteur manufacturier des Philippines est tombée à 48,4 points, contre 49,6 points en juin, reflétant probablement le resserrement des mesures face au COVID-19 dans certaines régions du pays comme à Cebu, a estimé le rapport. Alors que Manille réimpose un verrouillage plus strict à partir du 4 août, le PMI des Philippines devrait baisser plus profondément en août.



A ce jour, la Malaisie est le seul pays en Asie du Sud-Est dont le PMI oscille autour de la barre des 50 points, avec 51 points en juin et 50 en juin, a déclaré Barclays. -VNA