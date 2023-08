Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue singapourien Lee Hsien Loong participent à la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue singapourien Lee Hsien Loong, en visite officielle au Vietnam, ont participé le 29 août à Hanoï à une conférence sur l’accélération de la mis en œuvre des projets de coopération entre le Vietnam et Singapour.



Cet événement a été organisé par le bureau du gouvernement, le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement et l’ambassade de Singapour au Vietnam. Il a réuni plus de 500 représentants de nombreux ministères, secteurs, localités et entreprises des deux pays.



Lors de la conférence, le Premier ministre Lee Hsien Loong a souligné l'importance de cette année 2023 pour les deux parties, avec le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Singapour et le 10e de leur partenariat stratégique.



Il a également rappelé la construction du premier parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) au Vietnam il y a 10 ans, aujourd'hui au nombre de 17 dans plusieurs localités du pays.



Le Premier ministre singapourien a proposé aux autorités à tous les niveaux de continuer de soutenir les entreprises et les investisseurs, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh à la conférence. Photo: VNA



Pour sa part, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré espérer que Singapour continuerait d’aider le Vietnam à accéder aux sources financières vertes et durables, tout en améliorant et élargissant l'échelle de coopération bilatérale et en promouvant l'efficacité du cadre de coopération dans la connectivité des deux économies, etc.



Il a également proposé l'expansion du modèle VSIP, soulignant que le gouvernement vietnamien continuerait de créer les meilleures conditions possibles, pour permettre aux entreprises, dont celles de Singapour, d'investir et d'opérer efficacement et durablement au Vietnam dans un esprit d'intérêts harmonieux et de risque partagé.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et son homologue singapour ien Lee Hsien Loong assistent à l’annonce d’un procès-verbal de coopération sur le développement de 12 nouveaux projets de VSIP dans des villes et provinces vietnamiennes. Photo: VNA

Lors de la conférence, les deux Premiers ministres ont assisté au lancement du Centre d'innovation Vietnam-Singapour à Binh Duong, à l’annonce d’un procès-verbal de coopération sur le développement de 12 nouveaux projets de VSIP dans des villes et provinces vietnamiennes...



Singapour se place au premier rang parmi les États membres de l'ASEAN et au 2e rang parmi les 143 pays et territoires investissant au Vietnam, avec 3.274 projets valides, d'un capital enregistré total de 73,5 milliards de dollars. En parallèle, le Vietnam compte 153 projets d'investissement à Singapour, d'un montant total de plus de 690 millions de dollars. Le commerce bilatéral a atteint 9,15 milliards de dollars en 2022 et 4,5 milliards au cours du premier semestre 2023. Les deux pays ont établi un partenariat dans l'économie numérique et l'économie verte. - VNA